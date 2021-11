Mercadona estrena crema de cacao y avellanas: ¿se parece a Nocilla y Nutella?

Si hace unos días fue Carlos Ríos quien lanzó al mercado una polémica crema de cacao ‘realfooding’ que ha dividido a los nutricionistas, Mercadona también ha mejorado su ‘nocilla de marca blanca’, para entendernos. Un nuevo ultraprocesado con el que quiere competir frente a la propia Nocilla y a Nutella con este alimento a base de cacao y avellanas... y mucho azúcar. La nueva propuesta de Hacendado, ¿es una opción interesante o solo es un producto más?

Lo primero que debemos saber es que este tipo de alimentos no se pueden consumir a diario. Contienen unas altas cantidades de azúcares y grasas que no son saludables. Por ello, siempre es bueno conocer las alternativas que ofrece el mercado para elegir las más saludables. Una de ellas es el cacao Ambrosía, que encontramos como uno de los más vendidos en Amazon, que no contiene azúcares añadidos ni edulcorantes y solo contiene dátiles, avellanas, aceite de oliva virgen extra, cacao en polvo natural y lecitina de girasol.

A continuación comparamos la crema de cacao y avellanas de Hacendado, la Nocilla y la Nutella para saber si se parecen entre ellos en los ingredientes y los valores nutricionales para saber cuáles son más interesantes en la relación calidad-precio.

¿Cuál tiene más cacao y avellanas?



Crema de cacao y avellanas de Mercadona Mercadona

La nueva crema de cacao de Mercadona, que viene a sustituir a una anterior conocida como Pralinutta de Hacendado, ha elevado la cantidad de avellanas. Si la comparamos con Nocilla y Nutella, es la que mas tiene y eso se deja notar en el sabor. En cuanto a la leche todas ellas tienen un porcentaje bastante pequeño, por lo que no podemos creer que si damos este tipo de productos a un niño va a tomar una cantidad significativa de leche.

Aún así, los dos principales ingredientes de los tres productos son el azúcar y el aceite, lo que nos indica que nos son alimentos de los que podamos abusar. Además, el aceite de la Nutella es de palma. En cuanto al cacao, el porcentaje de los tres es bastante similar, aunque el que más tiene es la Nocilla.

Mercadona: 18% de avellanas y 7% de cacao magro en polvo.

18% de avellanas y 7% de cacao magro en polvo. Nocilla: 4% de avellanas y 8,5% cacao desgrasado en polvo.

4% de avellanas y 8,5% cacao desgrasado en polvo. Nutella: 13% de avellanas y cacao reducido en grasa 7,4%.

¿Cuál es la que menos engorda? ¿Y la que menos azúcar tiene?



Después de los ingredientes, antes de comprar un producto hay que revisar los valores nutricionales del etiquetado. Y al comparar los tres productos, vemos que son datos bastante similares en cuanto a grasas y calorías. Sí que es cierto que el nuevo producto de Mercadona contiene menos azúcar. Los envases contienen entre 360 y 450 gramos, dependiendo de la marca. Nocilla estima que cada ración es de 15g. Así, se consumirían entre 7 y 9g de azúcar por ración.

Son cantidades muy elevadas, ya que la La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda los adultos con un índice de masa corporal normal reducir el consumo de azúcar al 5 por ciento de la ingesta calórica diaria, lo que equivale a unos 25 gramos al día. Así, estaríamos consumiendo un tercio, aproximadamente, del azúcar total recomendado en un día al untar una ración en un trozo de pan. Las cantidades que muestran cada producto son las siguientes:

Mercadona: 545kcal, 33g de grasa y 54,8g de hidratos de carbono, de los cuáles 41,5g de azúcar, cada 100g de producto.

545kcal, 33g de grasa y 54,8g de hidratos de carbono, de los cuáles 41,5g de azúcar, cada 100g de producto. Nocilla: 546kcal, 32g de grasa y 58g de hidratos de carbono, de los cuáles 56g de azúcar, cada 100g de producto.

546kcal, 32g de grasa y 58g de hidratos de carbono, de los cuáles 56g de azúcar, cada 100g de producto. Nutella: 539kcal, 30,9g de grasa y 57,5g de hidratos de carbono, de los cuáles 56,3g de azúcar, cada 100g de producto.

Relación calidad precio

Como suele ocurrir con los productos de Hacendado, son más económicos que los de primeras blancas e incluso que los de marca blanca de otros supermercados. En este caso, cuesta casi la mitad que Nutella y un euro menos que Nocilla, pero el envase es más grande.