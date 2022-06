El helado de cacahuete que arrasa en Mercadona: ¿tan sano como la crema?

En España consumimos más de 149 millones de litros de helado entre junio de 2020 y mayo de 2021. Esto supone una media de 3,23 litros de helado, en los que gastamos 12 euros, un 4,9% más que el año anterior. Según los datos del Panel de consumo alimentario en hogares del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el 60% de los helados los compramos en el supermercado, con un peso especial en las tiendas de descuento y en los productos de marca blanca. Y en este territorio, Lidl y Mercadona son los dos grandes dominadores del mercado.

De hecho, como cada año, Mercadona ha estrenado varios helados diferentes de cara al verano. Muchos de ellos son similares a otros de primeras marcas mucho más conocidos, pero más económicos. Los hay de chocolate, vainilla, avellana, dulce de leche, fresa, pastel de queso o frutas. Pero el que está arrasando en ventas es el nuevo helado vegetal con sabor a cacahuete.

En la sección de helados de Mercadona podemos encontrar esta tarrina de 500ml que cuesta 2,50 euros. Una de las claves de su éxito es que cuesta cerca de la mitad de lo que cuestan tarrinas de helados de primeras marcas, como Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, o La Menorquina, entre otras.

¿A qué sabe este helado?

Si revisamos el listado de ingredientes, vemos que, como se indica en el envase, está elaborado con (mucho azúcar) diferentes tipos de cacahuete. Esto se deja notar en el sabor, ya que la mezcla le da, como no podía ser de otra forma, un sabor intenso y dulce. Es decir, está pensado para amantes de los cacahuetes.

Pero lo que más gusta a quienes ya lo han probado, tal y como reflejan en las redes sociales, es la salsa de cacahuete y trozos de cacahuete caramelizado que acompañan la tarrina.

¿Es un helado saludable?

Además del cacahuete, como se indica en el envase, el azúcar es el ingrediente principal. Pero también tiene grasa de coco, preparado de avena, fibra soluble de maíz o jarabe de azúcar. Realmente es un helado 100% vegetal y apto para veganos, porque no contiene ingredientes de origen animal, pero no quiere decir que no engorde ni que sea sano.

Hay quienes lo están comparando con la crema de cacahuete de Mercadona que se puso de moda en 2019 gracias a que Carlos Ríos lo catalogó como un alimento 'Realfooding'. Pero hay que tener en cuenta que este producto, que todavía está a la venta, está elaborado 100% con cacahuetes y no contiene ningún producto más. Ni aceite de palma, ni azúcares añadidos, ni conservantes. Por lo tanto, no son ni mucho menos comparables.

De hecho, a nivel nutricional, el helado de cacahuete tiene unos aportes calóricos que están en la media de otros helados que podemos encontrar de forma habitual en el supermercado: 253kcal, 15g de grasas de las cuales 9,9g son saturadas, 25g de hidratos de carbono de los cuales 22g de azúcares y 3,2g de proteínas. Por lo tanto, como cualquier otro helado, está indicado solo para consumo ocasional por más que sea sabor cacahuete.