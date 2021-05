Mercadona, Lidl, Carrefour... los quesos para untar más ligeros, desde solo 1€

Encontrar snacks saludables para picar entre horas no es sencillo. Incluso hay en ocasiones que no son tan sanos como parecen o creemos. Por eso, lo mejor es elegir crudités de verduras, piezas de fruta o un puñado de frutos secos. Si somos apasionados de los quesos en cualquiera de sus versiones, debemos saber que son ricos en grasa y no debemos abusar de su consumo.

Las opciones para untar pueden ser algo más ligeras, pero para acertar hay que revisar el etiquetado y no quedarnos en los mensajes comerciales como 'light', que solo significa que tiene un 30% menos de grasa en comparación con el producto original, pero no sabemos las cantidades exactas del mismo. También hay otros llamamientos similares como ligeros o bajos en materia grasa de lo que no podemos fiarnos en algunas ocasiones.

Cada vez hay más variedades en los lineales, tanto de primeras marcas como de marca blanca. En los últimos meses se han popularizado unas versiones similares que se conocen como queso batido ligero, que está recomendado en dietas para perder peso, ya que apenas contiene calorías, hidratos de carbono y son 0% materia grasa, o el queso fresco con Skyr. Pero volviendo a las versiones para untar, revisamos algunos de los más ligeros, que no llegan a 200kcal cada 100 gramos de producto y no contienen azúcar ni sal en exceso. Destacamos uno de cada marca o supermercado:

Crema de queso 0% materia grasa San Millán

​1,40 euros

Crema de queso 0% materia grasa San Millán San Millán

Sin duda, este queso para untar está entre las opciones más saludables, ya que es especialmente ligero. Es el uno de los pocos que consigue una letra B en el semáforo Nutri-Score. Está elaborado con "leche desnatada pasterizada de vaca, fermentos lácticos, sal, azúcar, estabilizantes: goma xantana y carragenatos, conservador: E-202", según la información del envase. A nivel nutricional, cada 100 gramos de producto solo aportan 64kcal, 0,5g de grasas, 4,2g de azúcares y 1,45g de sal. Además, es un producto rico en fibra (11g por 100g de producto), algo que puede ser interesante para deportistas. San Millán es una marca del grupo Arias.

Queso light de Mercadona

​1 euro

Queso light de Mercadona Hacendado

El queso para untar más ligero de la marca Hacendado de Mercadona es la versión ligth. Está elaborado con "leche pasteurizada de vaca, leche desnatada pasteurizada de vaca, sal, estabilizante (goma garrofin, alqinato sódico y carragenano), conservador (sorbato potásico) y fermentos lácticos". Si bien es cierto que podría tener algún ingrediente menos para ser más saludable, consigue la letra C en el semáforo Nutri-Score. Cada 100 gramos de producto contienen 142kcal, 8g de grasas, 2,8g de azúcares y 0,75g de sal.

Queso de untar con finas hierbas Philadelphia

​1,70 euros

Queso de untar con finas hierbas Philadelphia Alcampo

La versión más ligera de los queso de untar de Philadelphia es la de finas hierbas. Tiene menos calorías y menos grasa que las versiones original, light y otras de salmón o trufa. Este producto está elaborado con "queso 77%, concentrado de proteína de suero de leche, permeato de lactosa, ajo, sal, perejil, albahaca, estabilizantes (E410, E407), acidulante (ácido cítrico)". A nivel nutricional, cada 100 gramos de producto aportan 142kcal, 10g de grasas y 0,91g de sal. El mayor 'pero' que encontramos al producto es la destacada cantidad de azúcar (5,3g), más que otros productos similares.

Queso de untar light Carrefour

​0,99 euros

Queso de untar light Carrefour Carrefour

En la marca blanca de Carrefour también encontramos productos interesantes y uno de ellos es este queso para untar versión light. Contiene "queso fresco graso (leche pasteurizada, nata pasteurizada, fermentos lácticos, cuajo), sal y estabilizantes: goma garrofín y carragenanos, proteínas de la leche". A nivel nutricional nos aporta 159kcal, 8,7g de grasas, 3,3g de azúcares y 0,9g de sal.

Queso para untar light, Lidl

​0,99 euros

Queso para untar light, Lidl Lidl

La versión más ligera para untar del supermercado alemán es de su marca blanca Goldessa. En el listado de ingredientes indican que contiene "queso fresco, sal, inulina, fibra de cítricos, espesantes: goma carragenanos". También consigue una letra B en el semáforo Nutri-Score. A nivel nutricional nos aporta 102kcal, 5g de grasas, 3,8g de azúcares y 0,65g de sal.