Mercadona 'da la vuelta a la tortilla' a su Listo para Comer: ahora es autoservicio

Empujados por el ‘boom’ de la comida para llevar en España, más de 800 tiendas de Mercadona cuentan ya con el servicio Listo para Comer. Conocido ya por todos sus clientes, se trata de la sección de comida preparada a un precio bastante económico, con más de 20 platos diferentes, desde 1,50 euros y para todos los gustos: desde los tradicionales como paella, pollo asado, pasta, tortilla o ensaladilla rusa, a otros que tradicionalmente estaban asociados a establecimientos de comida rápida, como la pizza o la hamburguesa. Uno de sus 'hándicaps' es que en horas puntas se acumulan los clientes, pero para evitarlo han dado una vuelta de tuerca, o en este caso, 'una vuelta a la tortilla'. A partir de ahora ya no sea necesario esperar colas.

Desde su lanzamiento, Listo para Comer tuvo una gran acogida, especialmente en las tiendas cercanas a zonas de oficinas o de mucho tránsito. Y es que el conocido como ‘canal dinámico’ de la alimentación, la comida para llevar en supermercados e hipermercados, crece a un ritmo muy rápido. Lo que hasta ahora suponía un consumo ocasional de las familias para los fines de semana, se ha convertido en una alternativa en el día a día de empleados que trabajan en los alrededores de tiendas que tienen el servicio de Mercadona. Pero también de otros como El Corte Inglés, Carrefour o Lidl, entre otros.

Nuevo expositor de autoservicio para evitar las colas

Platos del autoservicio de Listo para Comer de Mercadona L.I.

El problema para Mercadona hasta la fecha es que Listo para Comer no es rentable. Y el primer paso para dar la vuelta a esta situación lo han dado ofreciendo un nuevo expositor de autoservicio. Hasta la fecha, todos los clientes tenían que hacer cola y esperar a que llegara su turno para ser atendido por uno de los dependientes de la sección, lo que ralentizaba el servicio. La novedad es que, a partir de ahora, los clientes podrán optar por coger la mayoría de los platos que ya están preparados y también envasados. Hasta ahora esto solo ocurría con las hamburguesas, los bocadillos y las ensaladas.

Una de las promesas de Mercadona es que la calidad de la comida no debe verse afectada. Por eso, todos los platos que se sirven en este nuevo ‘stand’ de autoservicio se preparan en el mismo día. Es decir, son iguales que los que encontramos en los expositores atendidos, con la diferencia de que cada uno está ya dentro de su propio envase: ya sea una porción de pizza, unos macarrones, una lasaña, una berenjena, unos macarrones, una paella, un pollo o unas costillas asadas. Además, los precios son los mismos, ni más baratos ni más caros, y están señalados en los envases.

El servicio atendido habitual se mantiene

Mercadona ha implantado esta nueva propuesta a modo de test en algunas de sus tiendas y todo hace indicar que cada vez estará disponible en un mayor número. Aun así, el servicio habitual se sigue manteniendo, ya que hay platos que los preparan en el momento, como la pasta, por ejemplo. Además, el servicio permite realizar encargos de los platos para recogerlos a la hora deseada. Todas las tiendas tienen un microondas y cubiertos, mientras que algunas incluso cuentan con un espacio habilitado para comer.

Esta ha sido la respuesta a la mejora de procesos que anunció Juan Roig, presidente de Mercadona, en la presentación de los resultados de la compañía a principios de marzo. Entonces señaló que estaban satisfechos con el servicio ofrecido en los 'Listo para Comer', pero "hay un pequeño detalle, no le ganamos dinero. Estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. Para expandirlo más tenemos que ganarle dinero. Estamos seguros de que lo haremos, porque si no lo hacemos no podremos vender los productos".