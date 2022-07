Mercadona estrena una mascarilla facial para niños: así actúa sobre la piel

Los productos de belleza y cuidado de la piel de Deliplus, la marca blanca de Mercadona, tiene ya un largo recorrido y decenas de éxitos. Pero ahora han ido un paso más allá al lanzar al mercado una mascarilla creada específicamente para niños, llamada Kids Mask, que está causando un gran revuelo. ¿En qué se diferencia? ¿Qué ingredientes contiene? ¿Es realmente beneficiosa para el cuidado de la piel de los más pequeños? Son solo algunas de las preguntas que se hacen los padres cuando la ven y que vamos a responder para salir de dudas.

Según Mercadona, "Kids Mask cuida, suaviza y respeta la piel del rostro infantil mientras los peques juegan, se divierten y disfrutan a tope de las vacaciones de verano". Se puede "aplicar en todo tipo de pieles de niños y niñas a partir de los tres años", ya que los ingredientes son de "origen natural", tal y como indica la propia marca. Mercadona también informa de que incluye "extracto de arándanos y fresas, provitamina B5 y extracto de regaliz que contribuyen a mantener la hidratación de la piel". Esta mascarilla tiene diseño de unicornio, por lo que simula una máscara al ponerla sobre la cara, y cuesta solo dos euros.

¿Necesita un mejor aplicar una mascarilla? ¿Qué contiene?

Tal y como defienden los especialistas, un niño entre 5 y 10 años, el público al que está dirigida esta mascarilla facial, no necesita este tipo de productos para cuidar la piel. Es suficiente con mantenerla limpia e hidratada con agua.

Si profundizamos en el listado de ingredientes del envase, vemos que tampoco debería tener un efecto adverso o negativo frente a la piel de los menores. Porque contiene Provitamina B5 (Panthenol), Glicerina y ácido cítrico, que ayudan a la piel a recuperar la hidratación tras la exposición al sol; Caprylyl Glycol, que retiene el agua en la piel; y extractos de regaliz, fresas y arándanos, ricos en antioxidantes, con propiedades calmantes. Es decir, es un producto cosmético destinado única y exclusivamente a la hidratación de la piel, con ingredientes suaves.

No contiene alcohol, pero sí perfume

Si lo comparamos con productos similares destinados para adultos, hay que dstacar que la Kids Mask no contiene alcohol, alérgenos, parabenos o siliconas, entre otros. Por lo tanto, no suponen un peligro para la piel de los niños. Sí contiene perfume, pero si los niños no son alérgicos, no deberían producirse inconvenientes sobre la piel.

Para su aplicación, es recomendable que siempre sea bajo la supervisión de un adulto. Limpiar la cara y secarla bien, poner la mascarilla entre 5 y 10 minutos, retirar la mascarilla y masajear con suavidad. No es necesario aclarar y la Kids Mask no se puede reutilizar, sino que es para un solo uso. No se puede aplicar sobre pieles irritadas, hay que evitar el contacto con los ojos y lavar con abundante agua si el menor siente picor o molestias. Un momento 'beauty' para los más pequeños y pequeñas de la casa que está causando revuelo.