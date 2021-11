Mercadona, Carrefour o Alcampo: ¿cuál es el mejor pan sin gluten para celíacos?

La variedad de panes en los supermercados cada vez es mayor: blanco, integral, baguette, de centeno, de maíz, de semillas, germinado... la lista es tan larga que incluso a veces se hace difícil diferenciarlos. Pero una de las distinciones más importantes es saber con qué tipo de harina o cereales se elabora para saber si contiene gluten o no. Mercadona ha estrenado un pan de hogaza para celíacos, algo que hasta la fecha es poco habitual en los supermercados, ya que suelen ser panes de molde. Habitualmente son blandos o duros y tienen una textura densa por lo que no es sencillo encontrar opciones interesantes.

El consumo de pan recomendado para un adulto están alrededor de los 250g diarios. Ya que a pesar de la creencia de que engorda, si se consume con moderación aporta nutrientes como hidratos de carbono, proteínas de origen vegetal y fibra (especialmente los integrales). Pero diferentes informes apuntan a que los españoles no llegamos a consumir esa cantidad de media. Sin embargo, ha crecido el modelo bakery coffee, esas tiendas o cafeterías en las que se venden panes más elaborados. Mientras, los supermercados utilizan reclamos publicitarios, especialmente los conocidos 'pan artesano' o 'pan de masa madre' que no siempre son del todo reales.

En cuanto al pan sin gluten, lo puede consumir cualquier persona, aunque realmente no aporta mayores beneficios a quienes no son celíacos. El gluten es la semilla que se encuentra en multitud de cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta o algunas variedades de la avena. Es la proteína que confiere consistencia, elasticidad y esponjosidad a los panes y las masas horneadas. Por eso, el pan sin gluten es uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado la industria panadera. A continuación vemos con qué ingredientes se elaboran algunos de los panes sin gluten (que no son de molde) del supermercado, sus valores nutricionales y en qué se diferencian.

Mercadona: pan de hogaza sin gluten

​2,60€ - 300g

Pan de hogaza sin gluten, Mercadona SoySuper

Desde hace tiempo, en este supermercado encontrábamos el pan de molde sin gluten, pero ahora también el pan de hogaza. Está en su sección conocida como el Horno de Mercadona, junto al resto de panes, empanadas y bollería, entre otros alimentos.

Está elaborado con "agua, almidón de maíz, almidón de tapioca, jarabe de arroz, harina de arroz, aceite de girasol, levadura, azúcar, harina de trigo sarraceno, fibra vegetal (psyllium), harina de mijo, harina de quinoa, masa madre de arroz inactiva, proteína de arroz, sal, espesantes (E-464, E-415), aroma, conservadores (E-200, E-282)".

A nivel nutricional, por cada 100g de pan, es decir un tercio de la barra, nos aporta 266kcal, una cantidad levemente superior a la del pan blanco o el integral. Además, aporta 4,4g de grasas, 50g de hidratos de carbono, de los cuáles 3,4g gramos de azúcar, 3,7g de proteínas y 1,1g de sal. Con todos estos datos podemos decir que es más saludable que el pan de molde sin gluten de Hacendado.

Carrefour: pan de hogaza sin gluten

3,15€ - 390g

Pan de hogaza sin gluten Carrefour

La principal diferencia de este pan respecto al de Mercadona es que se presenta envasado. Es de la marca blanca de Carrefour y su consumo se recomienda en los tres días siguientes una vez abierto, aunque se puede consumir incluso pasado ese tiempo sin que se note mucho en su textura y sabor.

Este pan se elabora con "agua, almidón de maíz, aceite de girasol, fibras vegetales, harina integral de arroz, dextrosa, estabilizantes, albumina de huevo en polvo, levadura, masa madre de quinoa , trigo sarraceno, sal, corrector de acidez, conservadores, gasificante, emulgentes, enzimas y antioxidante".

Al estar envasado, muestra la información en el semáforo Nutri-Score, donde recibe la letra B, es decir, el segundo mejor resultado. A nivel nutricional, por cada 100g de pan, nos aporta 222kcal, 6,6g de grasas, 34,6g de hidratos de carbono, de los cuáles 2,1g gramos de azúcares y 1,1g de sal.

Alcampo: baguette sin gluten

1,52€ - 175g

Alcampo: baguette sin gluten Alcampo

El Alcampo encontramos esta baguette de la marca Sinblat, que se elabora en Valencia. Tampoco contiene lactosa ni proteínas de la leche. También la encontramos envasado en los lineales de panadería.

Está elaborado con "almidón de maíz, agua, aceite de girasol, levadura, harina de arroz, azúcares, albúmina de huevo, estabilizantes, humectante, emolientes, sal, corrector de acidez, gasificaste, antioxidante, aromas y conservadores". Es el que menos ingredientes contiene, algo que es sin duda un punto a favor.

A nivel nutricional, por cada 100g de pan, nos aporta 311kcal y 12,2g de grasas y 45,6g de hidratos de carbono, de los cuáles 4,7g gramos de azúcares y 1,2g de sal, por lo que es el que más engorda de los tres panes comparados.