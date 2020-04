El nuevo perfumador de Mercadona para la ropa que arrasa en ventas por 2,90 €

La estrategia de Mercadona con sus productos de marca blanca le ha funcionado de nuevo. Primero lo prueba en pequeños mercados y si se gana el cariño de los clientes lo expande progresivamente a todo el territorio nacional. El último producto en seguir este camino triunfal ha sido el perfumador para ropa de la marca Bosque Verde. Durante 2019 lo puso a la venta en algunas zonas de Andalucía y Extremadura, y desde abril ya se puede comprar en todas las superficies de España.

Según los datos ofrecidos Mercadona, durante los primeras días está vendiendo más de 6.000 unidades de este perfumador fabricado por Inquiba, en Guareña (Badajoz). La botella tiene capacidad para 720 ml (36 lavados) y cuesta 2,90 euros, un precio que lo está convirtiendo en otro superventas. El supermercado ha revelado a través de las redes sociales algunos de los datos de este "intensificador de fragancia" que "actúa a través del lavado aportando un extra de perfume a la ropa".

Para un uso correcto y sacarle el máximo partido, hay que verter una pequeña cantidad en el cajetín del suavizante. Mercadona recalca que este producto "solo aporta fragancia" y no tiene ningún otro efecto sobre los tejidos, por lo que para obtener mayor suavidad es necesario añadir el suavizante habitual en la lavadora. Como bien se deja ver en el diseño del envase, huele a flores de forma bastante intensa.

Como puedes imaginar, este no es el único producto económico de Mercadona para el cuidado de la ropa que triunfa. A continuación repasamos algunos de los más vendidos en el supermercado de Juan Roig en los últimos años:

Detergente marsella

3,09€ / 3L

El detergente Marsella de la marca Bosque Verde está catalogado por la OCU en e citado estudio como la 'compra ventajosa'. No es el mejor producto de todos los que podemos encontrar en el mercado, de hecho está en decimoctava posición en el ranking sobre un total de 50 productos, pero por su relación calidad-precio merece la pena así como por su "bajo impacto ambiental tanto del envase como de la composición". Este producto está recomendado "para ropa poco sucia sin necesidades especiales de color o blancura", ya que "no es muy eficaz con manchas oxidables (vino, café, etc.) y con las enzimáticas (chocolate, sangre o comida de bebés).