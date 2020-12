Mercadona estrena un cosmético 'low cost' con Vitamina C y planta de regaliz

Los pasillos de productos de belleza de los supermercados van recuperando poco a poco la normalidad. Si en los meses de confinamiento la facturación sufrió un desplome de 18,8%, en la actualidad el descenso se queda en un 2,4% en los 10 primeros meses de 2020, según un informe de Kantar. Mercadona y su marca blanca Deliplus en una de las que tira de los cosméticos 'low cost'. Entre sus múltiples novedades, como el Regen Skin o las mini colonias, encontramos también este potenciador Antiox con Vitamina C, que supone el 20% de su composición.

Comprar productos baratos para el cuidado personal en el supermercado es una tendencia y ya supone casi la mitad de lo que factura el sector. Por contra el segmento de los productos de lujo o selectivo ya ha perdido una cuarta parte de su facturación y al 20% de sus clientes.

Devuelve el brillo y la luminosidad gracias a la Vitamina C

Así, Mercadona estrena este potenciador que actúa como "tratamiento intensivo con efectos antioxidantes rápidos y visibles. Difumina las machas, devuelve la luminosidad perdida, mejora la apariencia de los signos de la edad, unifica el tono e hidrata". Para unos resultados correctos, hay que aplicar 3 o 4 gotas sobre el rostro limpio y seco antes de la crema. Solo se debe utilizar por la noche y en ningún caso combinarlo con otros tratamientos con Vitamina C, contra el acné o similares.

Además, se recomienda aplicar también protección solar durante el tiempo en el que se aplique el tratamiento. Una vez o aplicamos sobre nuestra piel, su textura puede parecer aceitosa, pero realmente no lo es, ya que no contiene aceite. No es grasa y tarda unos segundos en absorberse, aunque después se seca rápido. Este producto no está recomendado para pieles sensibles, tal y como se informa en el propio envase.

Tamaño ideal para el bolso de viaje

Cada caja contiene 5 ampollas de 3 mililitros y cuesta 6 euros. Si aplicamos este tratamiento durante 30 días, gastaríamos aproximadamente 15 ampollas (3 cajas), por lo que nos costaría unos 18 euros al mes. Porque una vez abierta la ampolla y para obtener unos resultados óptimos hay que aplicarla en 48 horas.

Esto se debe a que utilizan agua para su composición y el cosmético tiende a oxidarse, por lo que pierde su capacidad para aportar a la piel todos sus efectos beneficiosos. De hecho, si compramos algún sérum que no contenga agua nos puede durar hasta seis meses sin oxidarse, por lo que el precio de este nuevo producto no es tan económico como puede parecer a simple vista. Por este motivo, podríamos considerarlo como una mejora opción para utilizarlo como cosmético para llevarlo siempre en el bolso de viaje, más que para utilizarlo a diario.

Vitamina C, ácido ferúlico y planta de regaliz

Ampollas potenciador Vitamina C Deliplus L.I.

Observando la composición de las ampollas en la parte posterior de la caja, estas ampollas contienen "tres derivados estables de la Vitamina C al 20%" (3.0. Ethyl Acid Ascorbic, Acid Ascorbyk Glucoside y Ascorbid Acid). Su principal función es dar a nuestra piel brillo y luminosidad. Además, la Vitamina C participa en la regeneración celular, es un gran antioxidante y estimula la producción de colágeno, que se frena a partir de los 30 años de forma natural.

Otros de sus principales activos son el ácido ferúlico, que tiene la función de "acelerar los resultados visibles". Forma parte de las paredes celulares de las plantas. Tiene propiedades de carácter antioxidantes y evita los daños provocados por los rayos del sol. Refuerza la barrera natural de la piel y evita la deshidratación. Además, incentiva la producción de colágeno y de elastina, lo que hará que nuestro rostro tenga un aspecto más suave y terso.

Y por último, "el extracto de regaliz (glicirrizato de potasio) que ayuda a mejorar la tolerancia cutánea de los potentes activos". La planta del regaliz también aporta múltiples beneficios a la piel, según los expertos dermatólogos, y está presente en muchas de las cremas más caras del mercado. Favorece el brillo de la piel y facilita el bronceado. También frena los efectos de la enzima tiroxinasa, que causa la pigmentación de la piel. Así, logra que las manchas desaparezcan poco a poco. También sirve para tratar la piel atópica, evitando irritación, picor y molestias en la piel, ya que tiene poder antiséptico y antiinflamatorio (Licocalcón A). Por último, es hidratante, evitando que la piel quede seca y tirante.

Como muchos otros de los exitosos productos de belleza de la marca blanca Deliplus, estas ampollas están elaboradas en los laboratorios RNB en Valencia, como las ampollas antiedad con proteoglicanos, el aceite de rosa mosqueta y otros cosméticos vendidos en Mercadona.