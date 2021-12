Mercadona, Zara, Primark... packs de colonia para Navidad desde 7,5 euros

Llega la Navidad y buscamos alternativas para hacer regalos a los amigos o familiares. Detalles que no cuesten mucho dinero, pero que se vayan a utilizar y no se queden guardados en un cajón. Y la opción más habitual, no vamos a descubrir nada nuevo, es una colonia. El problema es que algunas de las fragancias más conocidas tienen precios elevados y superan nuestro presupuesto para regalos navideños, por ello que hay que mirar otras opciones.

Mercadona o Zara son algunas de las marcas que se han sumado al 'boom' de los perfumes baratos, muchos de ellos son clones de perfumes más caros. Pensando en Navidad han estrenado varias novedades en forma de lotes para hombre y mujer, algunos incluyen crema u otros detalles, aunque también hay primeras marcas que venden estos estuches con algunas de sus minifragancias más exitosas. Vemos algunos de los packs que estarán entre los más vendidos en las próximas semanas y que serán un acierto seguro.

Mercadona, lote para hombre

Mercadona, packs para hombre Mercadona

En Mercadona hay tres packs para hombre. Son los siguientes:

Como tú fuerza (9,50 euros): incluye eau de toilette, eau de toilette mini para viajes o y un estuche para guardarlos. Hay que recordar que está colonia es un clon de Le Male de Jean Paul Gautier.

ÉL (11 euros): el segundo lote incluye eau de parfum 100ml, perfumador 20 ml y gel-champú 100ml, ideal para el gimnasio o viajes.

Extratime (7,50 euros): eau de parfum 50ml, gel de Baño 100ml​ y champú 100 ml. La nota olfativos de esta línea de cosméticos es fruta floral amaderado.

Mercadona, lote para mujer

Mercadona, packs para mujer Mercadona

En segundo lugar, Mercadona también ha lanzado tres opciones para ella y todas son clones de perfumes más caros. Son habituales de los lineales de productos de belleza y cuidado para el cuerpo del supermercado, pero ahora los encontramos en pack junto a otras cremas y un neceser o joyero. Son las siguientes:

Soplo Intense (12,50 euros): el pack incluye eau de toilette de 100ml, loción corporal de 100ml y neceser con asas multiposición. Su olor recuerda a Lei, de Emporio Armani.

Elección (10,50 euros): eau de parfum de 100 ml​, eau de parfum 20 ml​, tubo de crema de manos 30 ml y un joyero con cajones. En este caso, es un clon de Coco Mademoiselle, de Chanel.

Rose Nude (9,50 euros): Eau de parfum de 100ml, loción corporal, crema de manos de 30 ml y joyero con espejo. Es un clon económico de Chloé by Chloé

Zara, Vibrant cities

​15,99 euros / 99,99 euros.

Zara, Vibrant cities Zara

En las tiendas físicas y online de la marca Inditex podemos encontrar este 'Collector set' de Zara Vibrant Cities by Jo Malone CBE. Incluye ocho colonias de 40ml, cada una de ellas inspirada en algunas de las ciudades más importantes del mundo. "Esta colección se inspira en nuestro regreso al espíritu pionero de los viajes y el descubrimiento de la alegría de vivir de nuevo", afirmó la propia marca Jo Malone en la presentación de la línea de fragancias. Cada unidad cuesta 15,99 euros, mientras que el pack completo vale 99,99 euros.

Seoul.

Shanghai.

Tokyo.

New York.

London.

Madrid.

Dubai.

Venice.

Women'secret, Eau My Secret Estuche.

​12,99 euros

Pack colonia Women Secret Primor

Disponible en la propia tienda de Women'secret, así como algunas perfumerías como Douglas o Primor, encontramos este Eau My Secret Estuche. Está compuesto por eau de Toilette 100ml, una fragancia floral para mujer, "que combina el frescor de un jardín frutal con una marcada sensualidad que no deja indiferente. Las Notas de Salida son mandarina italiana, limón (lima ácida) y pera; las Notas de Corazón son almendra, rosa, jazmín y flor de azahar del naranjo; las Notas de Fondo son praliné, almizcle y vainilla". Además, incluye una loción de cuerpo de 200 ml.

Primark, sets de regalo

​11 euros

Lotes de Primark Primark

En Primark, además de ropa económica, también encontramos una decena aproximadamente de colonias, que cuestan 4,50 euros por 50ml. Para Navidad han lanzado dos de ellas en formato pack, de 100ml y acompañada de un eau de toilette en formato roll-on.

Love Rose: de toques florales y frutales, es el clon de la fragancia Jimmy Choo.

de toques florales y frutales, es el clon de la fragancia Jimmy Choo. ​Love Noir: de notas cítricas, es el clon de La Vie est Belle, de Lancome.

Victoria's Secret, estuche regalo

59,90 euros



Victoria's Secret, estuche regalo Victoria's Secret

La marca estadounidense de lencería y otros productos de belleza femenina ha puesto a la venta este estuche de 5 colonias. Incluye una colección de cinco miniperfumes de 10ml. Habitualmente, estas fragancias cuestan entre 35 y 50 euros por el envase de 50ml, por lo que son una opción para regalar o probar cuál nos gusta más.