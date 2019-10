Mieles chinas que compras en el súper y no cumplen la norma de calidad de 2020

La mayoría de la miel de supermercado que consumimos nos es española, sino de China o de otros países de la Unión Europea. Nuestra miel es la de mayor calidad de Europa, lo que hace que muchos países se interesen por ella (se exporta el 70%) y el precio se encarezca, por lo que no es demasiado competitiva a nivel comercial nacional. Y no nos damos cuenta de que la miel que consumimos es extranjera porque en los envases no se informa realmente de su procedencia, algo que cambiará con la nueva norma de calidad de la miel y su etiquetado, elaborada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la mayoría de los envases se puede leer "mezcla de mieles originarias y no originarias de de la UE". El problema es que no se especifica el porcentaje de cada una ni de dónde proceden, aunque según diferentes estudios, es normalmente 60% miel de China y otro 20% de otros países, que tienen un precio mucho más económico. La reivindicación de los apicultores españoles ha logrado que a partir de 2020 será obligatorio mostrar el país de procedencia de la miel y se detalle en qué cantidad para poder distinguir el producto local.

La miel pura está compuesta básicamente de azúcar y agua. Contiene vitaminas, aminoácidos, más de 15 minerales e importantes dosis de antioxidantes y fitonutrientes, entre otros beneficios para la salud. Sin embargo, la miel importada de China está adulterada con otros productos como sacarosa, glucosa o más agua y azúcar para aumentar la cantidad y rebajar aún más el precio a cambio de perder pureza. Además, así se obtiene un color más anaranjado para que la miel 'entre por los ojos' de los clientes, aunque su estado original es más transparente. Analizamos algunas marcas de miel para comprobar su procedencia y su calidad:

Miel de flores de Mercadona Mezcla mieles originarias y no originarias de UE El envase de miel más económico de la marca blanca de Mercadona, Hacendado, cuesta 3,19 euros los 500 gramos, no es completamente de España, aunque tampoco especifica su origen ni en qué cantidad es extranjera. Sin embargo, sí destaca que está envasada por la empresa española Apisol S.A, en Montroy (Valencia).



Miel de romero y Miel de naranjo de Mercadona

Originales de España. Cumplirían la nueva norma También las elabora la empresa Apisol S.A, en Montroy (Valencia) para la marca Hacendado, pero el envase detalla claramente que la miel está "cosechada en España", no solo elaborada con producto extranjero. De ahí que su precio sea más caro que la miel de flores. La miel de naranjo cuesta 3,84 euros y la miel de romero vale 4,19 euros, ambos por 500 gramos.

Mira también La crema de cacahuetes de Mercadona que triunfa pero se vende en pocos súper

La Granja San Francisco Miel con mezcla y Miel de flores 100% española

La miel de la marca de la Granja de San Francisco es de la más conocida del mercado. Pero realmente no existe una granja que se llame así, simplemente es el nombre de la marca. Su origen está en conventos y monasterios franciscanos de Valencia. Eso sí, no todos sus productos son 100% nacionales, como se encargan de recalcar en la parte delantera de los que sí lo son. Por lo tanto, esta si cumpliría con la nueva norma. De hecho, su precio es más caro por ese motivo:14,64 euros frente a 12,20 por cada kilo.