El maquillaje está viviendo una de sus épocas más arriesgadas actualmente. Purpurinas, pequeñas perlas, colores encendidos en los párpados y oscuros en los labios… Los maquilladores ya no son tal, sino que son ‘makeup artist’, artistas que toman los rostros como lienzos y en ellos experimentan, arriesgan y sacan nuevas tendencias que muchas veces es complicado adaptar al día a día.



Si bien para este otoño la premisa es clara: nada de maquillar el rostro con colores apagados, aunque se haya ido el verano el colorido sigue vivo. Y para ello nada mejor que el morado, un color que ha pasado de ser uno de los más odiados a tendencia en muy poco tiempo. Porque hasta hace muy poco casi nadie se planteaba pintarse los labios o darse la sombra de ojos con ninguna tonalidad morada, pero ahora ya es casi obligatorio contar con estos colores en la paleta de maquillaje.



Y no hablamos de los tonos más suaves –esos que se confunden con el rosa-, sino de los más potentes e incluso las gamas más oscuras. Ya el pasado año se comenzaron a ver labios marrones, azules e incluso negros. Ahora le toca el turno al morado, cuyas diferentes tonalidades permiten animar los días más grises del otoño.



Tanto en acabados mate como satinados, las opciones en el caso de los labiales son diversas. Bien es cierto que hay que tener en cuenta que a las pieles y ojos más claros les favorecen más los tonos morados oscuros, mientras que para las más bronceadas es mejor rebajar un poco los tonos y optar por los que tiran más a rosa o rojo. En cuanto al resto de maquillaje, a las sombras moradas les sucede igual, eso sí, el resto del maquillaje es mejor que sea lo más natural posible, para que el protagonismo se lo lleve el morado y no resulte muy cargante.



Opciones a todos los precios



Para hacerte con una barra de labios morada tienes muchas opciones esta temporada. Desde las marcas de lujo hasta las más asequibles han sacado productos de este color para subirle grados al otoño. Por ejemplo, Balmain y L’Oreal han creado una colección exclusiva de labiales en 12 tonos con uno morado perfecto para las más atrevidas y con el plus de haber sido diseñado por el mismísimo Olivier Rousteing, el director creativo de la casa francesa, a un precio bastante asequible y muy en la línea de otros productos de L’Oreal.



La misma marca también lo tiene en la gama Rouge Caresse con un malva más tenue llamado Rock N Mauve perfecto para llevar en cualquier momento del día. Por su parte, Clinique tiene el bálsamo de labios Chubby Stick en colaboración con la marca de lápices de colores Crayola, cuyo packaging recuerda precisamente a un lápiz de colorear y en un tono más rojizo que, además de aportar color y fuerza al rostro, cuida los labios. Maybelline también tiene sus propias creaciones con colores más oscuros e impactantes, como el Color Sensational Bold en tono Berry Bossy, perfecto para la noche.



En cuanto a los ojos, la mayoría de paletas de sombras cuentan con colores violetas y morados, pero si quieres una en exclusiva en estos colores, tienes la paleta para smoky eyes (ojos ahumados) de Bourjois para hacerte este tipo de maquillaje en los ojos con el color estrella del otoño.