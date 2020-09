¿Zapatillas para teletrabajar? Las Nike Offline tienen efecto masajeador de pies

Nike es la marca que lidera el mercado del calzado, prendas y accesorios para hacer deporte. Su catálogo es inmeso, pero ahora se ven en la necesidad de adaptarse a la realidad que vive la sociedad, que pasa más horas en casa y menos en el gimnasio. Han lanzado una colección de zapatillas para andar por casa, las Nike Offline. Una buena noticia para todos aquellos que pasan largas jornadas en su domicilio teletrabajando y se niegan a que su armario pase de moda.

Quienes busquen unas zapatillas para retomar la rutina deportiva en septiembre o el 'running' pueden olvidarse de este modelo. Estas 'anti-sneakers', como las define la marca, están pensadas para recargar energía, no para gastarla, "inspiradas para mejorar nuestra salud mental y desconectar", apuntan. Esto lo consiguen gracias a una novedosa tecnología que han aplicado en las suelas y que están diseñadas para momento "en los que no se hace nada".

Nike Offline, las 'sneakers' para estar en casa Nike

Las Nike Offline no sean quizás las zapatillas más bonitas y estéticas de la marca, aunque cada uno tiene sus gustos. No se parecen a otras míticas como las Air Jordan o las Nike Air con cámara de aire, porque ahora han apostado por la comodidad. Son más bajas, especialmente en la parte trasera y más anchas que las pensadas para hacer deporte.

Este modelo, disponible en colores blanco y negro, cuenta con dos suelas intercambiables para utilizarlas "según el estado de ánimo y la sensación general". Es decir, se adaptan a cada momento del día, algo bastante novedoso teniendo en cuenta que son para estar por casa.

La suela Sensation 001 está compuesta por microesferas abultadas y colocadas específicamente para que se adapten al pie. Así aportan una sensación y efecto de masaje. Por otro lado, la suela Sensation 002 "tiene un patrón de nudos de mayor volumen para un uso prolongado y cómodo durante todo el día".

Nike Offline, las 'sneakers' para estar en casa Nike

Además de esto, las Nike Offline están acolchadas de forma abundante con una espuma bajo la lengüeta. El cierre es de velcro adhesivo y ajustable para mayor comodidad. Las nuevas zapatillas de la marca que deja aparcado el 'Just do it' por un tiempo, están a la venta desde el 28 de agosto y cuestan 119,99 euros