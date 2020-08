Las 10 novedades 'top' por menos de 25 euros del catálogo de Ikea para 2021

Este año IKEA cumple 70 años y hace un homenaje en su catálogo a algunos de sus productos emblemáticos como la lámpara CIRKEL, el escritorio STURE o la silla ÖGLA. Aunque no distribuirá por primera vez su catálogo "en los hogares españoles para garantizar la seguridad de todos", los clientes podrán recoger la versión impresa en algunos establecimientos de la península o consultar la versión online con 268 páginas y cientos de productos de decoración, de cocina, para el salón, las habitaciones o el baño. A continuación destacamos 10 novedades por menos de 25 euros.

NÄVLINGE, foco pinza, blanco

​12 euros

NÄVLINGE ikea

Esta pequeña lámpara de la serie Nävlinge es tan cómoda que se puede llevar a cualquier sitio. Gracias a su pinza se sujeta prácticamente sobre cualquier objeto (entre 10-45 mm) y tanto el brazo como la pantalla son regulables para iluminar la zona deseada, ya sea para leer, alumbrar un pequeño armario o rincón de casa. La luz LED dura 25.000 horas, consumen hasta un 85% menos de energía que las bombillas incandescentes, es de tono blanco cálido y emite 220 lúmenes.

Gladelig, cuencos, gris

​10 euros

Gladelig, cuenco, gris IKEA

El pak incluye 4 cuencos de 14mm que son ideales como centro de mesa o para combinarlo con otros artículos de la serie GLADELIG para crear un servicio de mesa. Destacan por las formas clásicas de líneas puras y su marcado estilo artesanal y atemporal. Perfectos para un día especial, pero también para el uso diario. Están elaborados en gres y vidriado coloreado, por lo que se pueden utilizar tanto en microondas como en lavavajillas.

Funda nórdica Jättelik

​19 euros

Funda nórdica Jättelik IKEA

Para los más pequeños de la casa, encontramos está funda nórdica de la serie Jättelik, centrada en los dinosaurios. El Tyrannosaurus Rex y el Triceratops están estampados en el edredón. Además, incluye la funda de la almohada. Mide 150 cm de ancho por 200cm de largo. Es de algodón y se puede lavar a máquina a 60°C.

DRÖMSK, florero

7 - 9 euros



DRÖMSK ikea

Este florero de la serie Drömsk está elaborado en vidrio y mide 18 o 26cm, ya que está disponible en dos tamaños y colores diferentes. Se pueden utilizar como elementos de decoración, ya sean solos, con flores artificiales o con flores frescas. Combinan en mesas de centro, pequeños muebles o en la ventana, entre otros, para crear ambientes cálidos.

Espejo Hindas

​25 euros

Espejo Hindas IKEA

Entre las decenas de espejos que podemos encontrar en IKEA, el último y más novedoso modelo es este de la serie Hinda. Un espejo simple y sencillo, pero muy elegante, que se puede colocar en casi cualquier espacio de la casa. La forma es circular, con un diámetro de 50 centímetros, y el marco hace que resulte muy decorativo. Cualquier espacio parecerá más grande y luminoso.

SIMRISHAMN, lámpara de mesa

​19,99 euros



SIMRISHAMN, lámpara de mesa IKEA

Esta lámpara se puede transportar de un lugar de la casa a otro con mucha facilidad, ya que además el cable mide 2 metros. Es elegante para ofrecer una iluminación moderna que crea un ambiente agradable. Se puede utilizar sola o combinar varias unidades. Es reversible con un lado cromado y otro negro. Para mayor versatilidad, también se puede montar en la pared.

VESKEN, Carrito, blanco,

​9 euros

VESKENCarrito, blanco, ikea

Este carrito es ideal para ocupar cualquier pequeño espacio de casa que esté inutilizado, por ejemplo en el baño o la cocina. Es de pequeño tamaño (54X18X71cm) y gracias a las cuatro ruedas puede guardarse y sacarse con facilidad. Se monta con facilidad, ya que no son necesarias herramientas y las partes encajan entre sí con un simple clic. Además, los bordes altos impiden que los botes se caigan.

Enhet, balda giratoria

Enhet, balda giratoria IKEA

Una balda siempre es útil en cualquier lugar, pero lo es mucho más si además gira sobre sí misma. Este nuevo modelo está formado por dos niveles circulares, que por ejemplo se pueden utilizar en la cocina para pequeños utensilios o en el baño para las cremas y el gel. Está hecha en acero con revestimiento en polvo, mide 41 cm de alto y tiene un gancho superior para mayor comodidad, ya que se puede acoplarla directamente a cualquier estantería.

Fiambrera con accesorios, rectangular



Fiambrera con accesorios IKEA

El 'tupper' de IKEA es un clásico en cualquier cocina de empresa que se precie. Ahora lo han mejorado con unas pequeñas separaciones que permiten que la comida no se mezcle. Así no es necesario llevar dos envases para dos alimentos diferentes. Además, uno de los separadores tiene una tapa, por lo que permite guardar salsas y aliños de las ensaladas, por ejemplo. La tapa hermética evita que se salgan los líquidos y que se forme escarcha en el interior. También mantiene los aromas durante más tiempo. Mide 16X6X22 cm y está elaborado en polipropileno, por lo que no contienen sustancias dañinas como el BPA.

Huvudroll, ​albóndigas de verduras (para veganos)

​4 euros la bolsa de un kilo

Huvudroll, ​Albóndigas verduras IKEA

IKEA no es solo productos de decoración, también destaca por algunos de sus productos de alimentación de origen suizo. Uno de los más típicos son las albóndigas, que ahora se venden sin carne, por lo que las pueden disfrutar también los veganos. Es un producto congelado que se elabora en tan solo unos minutos en en el horno, en el microondas o en la placa. Además, se pueden comer frías o calientes.