Mercadona estrena unos macarrones congelados: ¿merece la pena probarlos?

Hay productos de Mercadona que tienen una gran acogida entre los clientes, como la crema de cacahuetes, pocos que pasan sin pena ni gloria hasta que desaparecen y otros que simplemente sorprenden y se vuelven virales en las redes sociales. El último caso es la pasta ultracongelada. Muchos se han sorprendido al ver estos macarrones sin ninguna salsa de acompañamiento ni similar, por lo que no le ven demasiada utilidad. Pero lo último de Hacendado tiene truco.

Si nos acercamos hasta la sección de congelados, junto a estos macarrones, que aún no están disponibles en todas las tiendas de Mercadona y aún están a ‘prueba’ para comprobar la acogida que tiene entre los clientes, encontramos todo tipo de alimento: coliflor, judías, arándanos, arroz con setas, guisantes y un largo etcétera. Pero tiene más sentido, porque si no están congelados se estropean en unos días, algo que no pasa con la pasta.

Además, cocer unos macarrones es la tarea más sencilla que podemos realizar cuando nos ponemos frente de los fogones, aunque darle el toque cocción ideal no es tan sencillo como parece y mucho menos elaborar las salsas que lo acompañen. ¿Pero entonces para qué queremos una pasta congelada? ¿Hay que hervirla en agua? No. Este novedad de Mercadona está pensada para las personas que no pueden perder ni un minuto y se cocina en el microondas.

Cocinar en microondas, una tendencia al alza



Cada vez hay más personas que utilizan a diario el microondas como método para cocinar y no nos referimos a calentar el táper en el trabajo o recalentar el plato que sobró ayer. De hecho, hay aparatos específicos para ello, como las vaporeras de silicona, que permiten cocinar al vapor recetas sanas y sabrosas, que además conservan los nutrientes y las vitaminas y quedan jugosos y mantienen tanto la textura como el sabor original. No es necesario que se añadan grasas ni aceites extras para poder consumirlos, por lo que también supone un pequeño ahorro económico. Permiten cocinar todo tipo de recetas como pollo, risotto, sopa, guisos, estofados y hasta postres en unos minutos.

En el caso de los nuevos macarrones de Hacendado, es algo diferente, porque el producto viene congelado. En cada bolsa de 600 gramos encontramos 3 paquetes de 200 gramos cada uno, que están calculadas como una ración. Las instrucciones indican, literalmente, que hay “aplanar la bolsa” colocar la “impresión hacia arriba” y “calentar la pasta dentro de la bolsa en el microondas a 800 vatios durante 2:30 minutos y consumir inmediatamente de calentar”. Algo similar a los vasitos de arroz que están a la venta desde hace años, por lo que quizás lo que más sorprende es que estén congelados.

Pasta congelada de Mercadona Hacendado

Así que la mayor ventaja a simple vista de estos macarrones es que se cocinan en menos tiempo y supone un pequeño ahorro en electricidad. Sin embargo esto no compensa tanto ya que su precio es de dos euros y nos da para tres raciones, mientras que los macarrones tradicionales de Hacendado cuestan 1,26 euros el kilo. Por lo que son claramente más caros.

¿Es más o menos sana que la pasta habitual?



Esta pasta se encuentra precocida y durante el proceso le añaden ingredientes que permiten que los macarrones sean más duraderos en el tiempo y tengan una textura lo más parecida posible a los que comemos habitualmente, que están hechos de sémola de trigo duro. En este caso, el envase indican que contienen, “sémola de trigo duro, agua, aceite de girasol y sal”, ingredientes que normalmente utilizamos en casa para cocerlos.

Nutricionalmente, los valores también son normales: 178kcal, 1,1g de grasas, 34,8g de hidratos de carbono de los cuales 0,4g de azúcares, 2,3g de fibra, 6,1g de proteínas y 0,5g de sal cada 100g de producto. Así, son más recomendables que otros platos preparados menos saludables cargados de salsas, ya que en este caso seremos nosotros quienes elijamos el acompañamiento. Veremos si consigue ganarse los adeptos necesarios como para hacerse un hueco en los congeladores de Mercadona, y de nuestras casas, durante mucho tiempo.