¿Qué es la pasta konjac? Arroz, fideos y noodles ricos en fibra que no engordan

La pasta konjac, originaria de cocina asiática, se está popularizando en España como alternativa a la pasta tradicional porque no tiene carbohidratos. Cada vez son más quienes prueban este alimento y aunque no podemos creer que es uno de esos falsos productos milagro, se toma en dietas para bajar de peso. Está formado, de media, en un 90% de agua y un 10% de fibra. Apenas aporta calorías, ya que no tiene grasas, proteínas ni hidratos, y además nos da sensación de saciedad. Este tipo de pasta lo comemos en forma de arroz, noodles o shiratakis, conocidos como los fideos japoneses.

Como dato, aporta entre 6 y 15kcal por cada 100g de producto frente a las 400kcal de la pasta normal. Pero no podemos confundir la pasta konjac con los noodles ya preparados que encontramos en supermercados. Estos vienen acompañados con todos tipo de salsas con altos contenidos en grasas y ultraprocesados. Por lo tanto, hay que tener un especial cuidado para no conseguir justo lo contrario de lo que queremos y terminar cogiendo peso. Se puede acompañar de verduras y demás alimentos saludables para elaborar los platos. Es apta para celiácos, diabéticos y veganos.

¿Qué beneficios tiene? ¿Y que riesgos? ¿De verdad adelgaza?

La pasta konjac no tiene gluten y es mucho más saciante que la pasta tradicional, ya que puede absorber hasta 50 veces su peso en el agua. Al comerlo nos llena el estómago, pero apenas habremos ingerido calorías. Pero al tratarse de un 90% de agua, también tiene sus riesgos. Según los expertos dietistas, no se puede abusar de su consumo, ya que no nos aporta los nutrientes suficientes, y es un pequeño 'engaño' a nuestro estómago para saciarlo sin engordar.

En definitiva, comer pasta konjac puntualmente no es ningún riesgo, pero no se puede sustituir totalmente por la pasta (es más saludable optar por la integral). Es una pasta sin sabor que nos ayudará a adelgazar al sufrir un déficit energético y nutricional, pero está demostrado que en ningún caso es perjudicial para la salud. Estos son algunos tipos de pasta konjac más vendidos en Amazon:

Arroz konjac 7,99 euros / 200g Este arroz está elaborado con harina de konjac y cada porción de 100g contiene solo 7 kilocalorías. No contiene grasas ni hidratos de carbono, pero sí 3,8g de fibra. Tampoco contiene gluten, lactosa, azúcar ni conservantes artificiales. Otra de las ventajas de este tipo de arroz es que se cocina en solo dos minutos en agua hirviendo.



Espaguetis shirataki 19,90 euros / 250g De la marca Bitters encontramos diferentes variedades, una de ellas son estos shiratakis, que podemos llamar también espaguetis o fideos, y que contienen solo 8kcal cada 100g de producto. El componente principal de los fideos Shirataki es el agua (97%). La pasta está envasada en liquido con aroma especifico que desaparece al enjuagarla. Se prepara en solo 3 minutos en agua hirviendo.



Noodles konjac 19,50€ / 2,400g Estos noodles son de la marca blanca de Amazon, Solimo, y eso se nota en su precio. Aunque es más caro que la pasta tradicional, es bastante más económico que otros productos de konjac. La caja contiene 6 paquetes de 400g de este producto que se elabora en China. Solo tiene 10kcal cada 100g de producto.



