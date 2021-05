Por qué debes leer los ingredientes del paté: que no te den tocino por jamón

El paté es uno de los alimentos con unos valores nutricionales más pobres, pero que a pesar de ello tiene una mejor aceptación entre las familias españolas. Quizás porque es un producto tradicional, está mejor visto incluso que otros como el embutido, por ejemplo. Si bien es cierto que en ningún caso debemos abusar de su consumo, en el caso del paté, además nos encontramos con mensajes comerciales que nos pueden llevar a engaño. Por eso, siempre es importante revisar el etiquetado.

Es muy fácil confundir el paté con el foie-gras, un término francés cuya tradición literal es 'hígado graso'. Está elaborado únicamente con el hígado de ganso, de oca o de pato y no se mezcla ningún otro ingrediente. Sin embargo, al paté sí se le añaden ingredientes, condimentos y aditivos para conseguir los diferentes sabores. Habitualmente carne de cerdo, pero también encontramos variedades de anchoa, atún, mejillones, sardinas y un largo etcétera.

Por eso no podemos fiarnos siempre de los ingredientes que se promocionan en el envase, como destaca un informe de 'Eroski Consumer': "Es fundamental observar la lista de ingredientes para conocer en qué cantidad se encuentra el ingrediente característico y valorar si merece la pena adquirirlo o no, sobre todo teniendo en cuenta su relación con el precio. Es decir, al considerar la relación calidad-precio, hay que fijarse principalmente en la proporción en la que se halla el ingrediente principal. Lo idóneo sería optar por los patés en los que está en una proporción elevada y su precio no es muy alto".

Paté de ibérico La Piara, con solo un 10% de jamón

El citado informe destaca negativamente diferentes paté de la marca La Piara en los que el nombre del producto no coincide con el ingrediente principal. El más llamativo es el Paté de hígado de cerdo ibérico Tapa Negra La Piara, un nombre que sin duda nos hace relacionarlo con el jamón, más al ver la imagen de unas lonchas y el mensaje "con jamón. No hay otro igual".

Paté de hígado de cerdo ibérico Tapa Negra La Piara Carrefour

Sin embargo, cuando nos fijamos en el etiquetado, vemos que el ingrediente principal es el tocino. Ni siquiera el hígado de cerdo ibérico (21%), que es el tercero de la lista por detrás del agua. Así, este paté solo contiene solo un 10% de jamón, al que para su elaboración también se le añaden "carne magra y proteína de cerdo, harina de arroz, fibra vegetal, sal, aroma, estabilizantes (tripolifosfato sódico, carragenanos), potenciador del sabor (glutamato de sodio), azúcar, conservador (nitrito sódico).

No es el único caso similar que encontramos en La Piara. También en el paté de hígado de cerdo, el ingrediente mayoritario es la carne. Y en el caso del Paté de anchoas solo natural La Piara, que únicamente contiene un 17 % de anchoas, mientras que está compuesto en un 51% por crema de patata y tapioca con leche.

Paté Casa Tarradellas, con un 45% de jamón

Paté de jamón Casa Tarradellas Casa Tarradellas

Por último, el informe destaca que los patés que presentan una mayor cantidad de ingredientes principales "son los patés Casa Tarradellas de atún (con un 50 % de atún), de jamón (con un 45 %) y de pollo (con un 40 %)". T también los destaca por tener una gran relación calidad - precio.

En el caso del paté de jamón, además, contiene "carne de cerdo, leche descremada, puré de patatas, sal, dextrosa, aromas, estabilizantes, especias, antioxidante y conservador". Igualmente, estos últimos están valorados con la letra D en el semáforo Nutri - Score por su elevado contenido en calorías, grasas y sal, por lo que tampoco podemos abusar de su consumo.