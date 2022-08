Los productos imprescindibles para mantener limpia tu piscina, desde 7€

Mantener la piscina de casa siempre limpia y con el agua transparente no es una tarea sencilla si no se tiene algo de experiencia. Además de la depuradora, hay varios elementos y aspectos que debemos tener en cuenta para que no se ponga turbia. Para evitar que aparezcan algas y otros microorganismos es inevitable el uso de productos químicos como el cloro, además de otros como el limpiafondos.

Algunos de los procesos son automáticos, pero otros son manuales. Por ejemplo, hay que limpiar a diario las hojas y los insectos superficiales, medir los niveles de pH y cloro o aplicar un antialgas para mantener transparente el agua. A continuación, algunos de los productos más vendidos en Amazon para una piscina siempre limpia:

Cepillo aspirador limpiaesquinas

7,90 euros



Cepillo aspirador limpiaesquinas Amazon

Este pequeño utensilio es ideal para limpiar pequeños rincones de la piscina que no son accesibles con otros aparatos de mayor tamaño. Se puede conectar a una manguera que tenga función de aspiración para un menor esfuerzo. También se utiliza para eliminar la suciedad de los azulejos más visibles.

Consulta todos los detalles para comprar el cepillo aspirador limpiaesquinas.

Clarificador del agua

15,90 euros



Clarificador del agua Amazon

Este producto es el más vendido de Amazon para clarificar la piscina. Elimina las partículas más finas en el agua y garantiza rápidamente un agua cristalina. Solo hay que aplicar 10ml por cada 10m³ una vez a la semana cuando el agua esté limpia. No está recomendado si la piscina ya está sucia. Actúa independientemente de la temperatura del agua y funciona en cualquier modelo de piscina y tipo de filtro

Consulta todos los detalles para comprar el clarificador de agua.

Recogedor de hojas extensible

17,99 euros



Recogedor de hojas extensible Amazon

El utensilio más necesario para el cuidado diario de la piscina es el recogedor de hojas, mosquitos y suciedad en general. Es lo más práctico para mantener limpia la superficie del agua. Es extensible, por lo que ocupa poco espacio fuera del agua, pero se puede hacer más grande para llegar hasta el centro del vaso.

Consulta todos los detalles para comprar el recogedor

Kit de cloro, dosificador y termómetro

22,10 euros



Kit de cloro, dosificador y termómetro Amazon

El cloro es un elemento indispensable para mantener limpia la piscina. Este kit está pensado para piscinas pequeñas, ya que solo contiene 20 pastillas de cloro. Con el dosificador flotante siempre es más sencillo mantenerlo en los niveles óptimos. Además, con el termómetro podemos tener controlada la temperatura del agua de un vistazo en todo momento.

Consulta todos los detalles para comprar el kit de piscinas.

Limpiador de fondos automático

​299 euros

Limpiador de fondos automático Amazon

Este aparato ofrece un gran rendimiento en piscinas de fondo plano de hasta 50m³. Es resistente al polvo y al agua (IPX8), pesa poco más de 3kg, se carga en 3 horas y tiene una batería de hasta 50 minutos. Elimina la suciedad con dos raspadores y friega el suelo para que la suciedad no oscurezca el agua y lo enturbie. Como los robots aspiradores, cuenta con una tecnología para no chocar contra las paredes. Además, cuando se agota la batería se acerca hasta una de las paredes para poder sacarlo sin mayores dificultades con el gancho de recuperación y sin la necesidad de tirarse al agua.

Consulta todos los detalles para comprar el limpiador de fondos automático.