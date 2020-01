Por qué deberías ver más películas en el cine si estás intentando adelgazar

Quieres perder peso y sabes que debes hacer ejercicio pero te da mucha pereza. Han pasado las Navidades y, aunque te habías propuesto apuntarte al gimnasio, no has movido ni un dedo por conseguir adelgazar y estar en forma para cuidar tu salud.

El 25% de la población en España es obesa o tiene problemas de sobrepeso. El ritmo de crecimiento de lo que muchos expertos definen como la "pandemia del siglo XXI" es ya tan acelerado en nuestro país como en Estados Unidos, situándolo como el segundo de Europa, tan solo por detrás del Reino Unido.

Si no quieres formar parte de este porcentaje debes ponerle remedio cuanto antes. No es cuestión de engañarse, no existe una fórmula mágica para perder peso. Solo el esfuerzo diario y la creación de correctos hábitos de alimentación y ejercicio lograrán que no te sientas cansado todo el día y que tus arterias se mantengan 'sanas'.

Debe quedar claro que todo proceso de adelgazamiento es solo un viaje de ida. Puede que en el camino se encuentren muchos baches, pero lo importante es no abandonar nunca y continuar aportando cada día un granito de arena. Si eres de los que odia el gimnasio, hay otras opciones.

Comienza poco a poco con caminatas ligeras y vete añadiendo cada vez más retos a tu día a día. Pero, además, si te gusta mucho el cine, estás de suerte. Una nueva investigación, realizada por el University College de Londres (UCL), asegura que ver una película en el cine durante al menos 45 minutos aumenta tu ritmo cardíaco de la misma manera que un ejercicio de cardio ligero.

El cuerpo reacciona y se estimula a medida que tu cerebro se sumerge en la película, un periodo de concentración que también tiene beneficios para tu cerebro y tu memoria. La investigación, realizada a 51 personas que vieron el 'remake' de 'Aladdin' mientras sus frecuencias cardíacas eran monitorizadas, descubrió que durante este tiempo los espectadores se encontraban en una "zona cardíaca sana" muy beneficiosa para la salud.

Los investigadores explican que el visionado también influyó en la sincronización del latido y provocó los mismos resultados que una caminata a paso ligero o la práctica de jardinería. El profesor de neurociencia de la UCL, Joseph Devlin, asegura en ‘The Daily Mail’ que "este tipo de experiencias culturales brindan oportunidades para que nuestro cerebro dedique también atención exclusiva durante ciertos periodos de tiempo".

Otro estudio realizado en la Universidad de Westminster asegura que las películas de terror son las más adecuadas. Según este análisis, puedes llegar a perder hasta 113 calorías durante una ficción de este tipo que dure hora y media. El aumento del pulso y el latido hace que el espectador consuma más oxígeno, expulse más dióxido de carbono y el estrés disminuya, lo que conduce a que no tengas tanto apetito.

Esto no quiere decir que vayas a adelgazar acudiendo al cine a diario. De hecho, lo mejor que puedes hacer para conseguirlo es llevar una alimentación saludable: casi el 75% de todos los resultados son gracias a esto. No te rindas y empieza a llevar una vida sana.