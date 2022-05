Así es la 'prueba gratuita' de Shein: cómo puedes tener ropa sin pagar nada

Que la estrategia de Shein de vender ropa 'low cost' a través (exclusivamente) de Internet lleva tiempo funcionando es un hecho. Y como prueba, un botón: la compañía china está valorada en 100.000 millones de dólares, más que la suma de las capitalizaciones de Inditex y H&M, según datos que The Wall Street Journal reveló hace poco más de un mes. Competir con el mismísimo Zara no es baladí y, de hecho, el último movimiento de la firma asiática pasa por abrir una 'pop up store' en Madrid. Concretamente, la tienda física abrirá sus puestas desde el jueves 2, hasta el 5 de junio.

Parte de ese éxito reside mayoritariamente en clonar la ropa de las 'celebrities' (influencers de Instagram y TikTok) y detectar tendencias de moda en más de 220 países. En apenas dos semanas son capaces de diseñar sus propias prendas y ponerlas a la venta en todo el mundo. De hecho, estrenan más de 6.000 nuevos productos al día en tiradas limitadas y con diseños adaptados a los clientes, según el informe The State of Fashion 2022, de la consultora McKinsey

No solo eso. También sigue una estrategia similar a crear comunidades, haciendo, en cierto modo, participes a sus propios clientes. ¿Cómo? Probando algunas de las prendas de Shein y dando su opinión sobre la misma. ¿La 'retribución'? Sencilla: ropa gratis. Tal y como se detalla en 'Shein Free Trial Center': "La plataforma de prueba gratuita, es una manera a través de la cual, los clientes de Shein pueden probar nuestros productos y dar su opinión sobre los mismos. Los miembros de Shein tendrán un artículo gratuito si escriben un comentario sobre por qué les gusta el artículo, qué estilo tiene, etc. Esto puede ayudar a otros clientes a la hora de decidirse a comprar el artículo".

Cómo es el proceso

Para ello, el cliente tiene que entrar en "muestra gratuita" y seleccionar un artículo gratis, el estado mostrará "revisando" dentro de "mi solicitud". Después, se verificará cada una de las solicitudes y los ganadores serán anunciados en la sección de muestra gratuita. En caso de no ganar, el sistema lo registrará como "revisión fallida".

Hay disponibles hasta tres pruebas por semana. Será necesario, además, cumplir con los requisitos de calidad de los informes. Contendrá opiniones del cliente, descripción de los pros y contras del artículo recibido y lógicamente no puede contener solo opiniones negativas, sino que debe resaltar también algunos aspectos positivos, tal y como indica Shein.

Por último, la compañía recomienda publicar 4 fotografías, con luz clara y mostrando detalles del artículo, como una foto de cuerpo entero, fotos de detalle e imágenes que muestren de forma clara los aspectos negativos o positivos.