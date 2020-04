Dónuts caseros de azúcar o chocolate: recetas sencillas para elaborarlos en casa

Una vez superada la Semana Santa en la cocina elaborando torrijas, los más 'cocinillas' de la casa buscan nuevos retos para sorprender el paladar de su familia y a sus amigos en Instagram. Si el café dalgona de ha convertido en la bebida viral del momento, la receta para hacer dónuts está triunfando.

Es cierto que la harina y la levadura son algunos de los productos que antes se está agotando a diario en los supermercados, aunque cada vez hay más posibilidades de conseguirla. La masa será clave para elaborar la rosquilla casera. Además, este tipo de dulces es mucho más sano si lo elaboramos en casa que si compramos bollería industrial el supermercado, y cada uno puede jugar con las cantidades de azúcar para evitar que haya una cantidad excesiva.

Entre las recetas caseras, podemos elaborar nuestros dónuts con glaseados de chocolate y hasta con harinas integrales para cuidar nuestra dieta. Repasamos varias recetas caseras, para que cada uno pueda elabore la que más le guste:

Dónuts caseros glaseados

A la sartén o al horno

Esta es la receta para cocinar los dónuts más similares a los tradicionales, que se elaboran fritos en la sartén una vez esté lista la masa. Para que sean más sanos y tengan menos aceite, se pueden elaborar en el horno aunque el sabor cambiará ligeramente.



Ingredientes:

500 gramos de harina de fuerza / 75 gramos de azúcar / 50 gramos de mantequilla / 100 ml de agua / 150 ml de leche / 25 gramos de levadura fresca o levadura de panadero / 1 cucharadita de esencia de vainilla / huevos / sal / aceite / 125 gramos de azúcar glas (para el glaseado).



Receta paso a paso:

1- Mezclamos la harina, el azúcar y la sal en un bol.

2 -Añadimos la mantequilla, un huevo y la esencia de vainilla junto a la levadura disuelta en el agua y la leche.

3 - Amasamos la mezcla hasta que quede suave y elástica. A mano o una amasadora.

4 - Formamos una bola, añadimos una gota de aceite y esperamos a que su tamaño crezca durante algo más de 1 hora.

5 - Volvemos a amasar sobre harina con un rodillo dejando un grosor de 1 centímetro aproximadamente.

6- Le damos forma al dónut con un aro o similar del tamaño que deseemos. Y el agujero del centro por ejemplo, con la boquilla de una botella.

7- Esperamos otras dos horas para que su volumen vuelva a crecer.



Si queremos hacer los dónuts en la sartén:

8 - Introducimos los dónuts 20 segundos por cada lado en aceite a fuego medio para que no se quemen. Los vamos colocando sobre papel de cocina para que absorban algo del aceite y esperamos a que se enfríen.

9- Mezclamos el azúcar glas con gotas de agua hasta obtener una mezcla espesa que se pueda esparcir por todo el donut con un pincel.



Si queremos hacer los dónuts al horno:

8- Batimos 3 huevos y los untamos sobre los dónuts.

​9- Precalentamos el horno a 180ºC y los doramos 7 minutos por cada lado.

10- Mezclamos el azúcar glas con gotas de agua hasta obtener una mezcla espesa que se pueda esparcir por todo el dónut con un pincel.