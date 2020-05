Los 5 alimentos que debes añadir a tus postres para que sean más saludables

Los españoles hemos aprovechado todas estas semanas en casa para cocinar las recetas tradicionales de nuestras familias, probar el robot de cocina que teníamos 'aparcado' y preparar infinidad de dulces hasta agotar la harina y la levadura de los supermercados. Esto nos puede llevar a coger algo de peso, por lo que siempre es mejor elaborar todos esos postres con alimentos sustitutivos menos calóricos.

Si bien hay ciertos alimentos que no se pueden sustituir en algunos dulces, sí que podemos buscar opciones similares que contengan menos aditivos. Un ejemplo sencillo es sustituir el chocolate por el cacao, y ya estaremos ingiriendo mucho menos azúcar, pero hay más. Así que apunta estos alimentos saludables que puedes encontrar en el supermercado y sustitúyelos por los ultraprocesados de tus receta:

Sustituye el cacao por el chocolate

No, chocolate no es lo mismo que el cacao, ya que este último es la materia prima y mantiene intactas las propiedades. Tiene la mitad de kcal y de grasas, y el triple de fibra. Además, no contiene apenas azúcar. Por su parte, el chocolate es menos saludable ya que se la añade manteca de cacao, azúcares refinados y otros ingredientes como leche, fructosa o aceites hidrogenados para su elaboración.