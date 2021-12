Dónde comer en un 2 estrellas Michelin por 309 euros menos que en DiverXO

¿Cuánto estás dispuesto a pagar por comer en un restaurante con 3 estrellas Michelin? Seguramente, menos de lo que necesitan sus cocinas para ser rentables. El último en alzar la voz ha sido Dabiz Muñoz, uno de los cocineros más mediáticos, y por eso su mensaje ha tenido mucha repercusión. Ha anunciado que subirá un 46% el menú degustación de DiverXO, llamado 'La cocina de los cerdos voladores', que pasará de 250 a 365 euros a partir de enero de 2022. A esto hay que sumarle el maridaje de vinos.

El madrileño, nombrado como el mejor cocinero del mundo este mes de septiembre en el ranking 'Top 100' mundial de The Best Chef Awards, reconoció que lo hace para que DiverXo sea sostenible económicamente. DiverXO fue elegido como el número 20 entre los mejores restaurantes del mundo. En la misma línea, Joan Roca (El Celler de Can Roca) aseguraba en Cinco Días que necesitan subir los precios para evitar los dobles turnos de sus empleados.

Los 11 restaurantes con 3 estrellas Michelin: entre 290 y 190€

A partir de enero de 2022, DiverXO pasará a ser el restaurante más caro de España. De cualquier forma, comer en cualquiera de los otros 10 restaurantes con 3 estrellas Michelin no es apto para todos los bolsillos. El más caro hasta ahora es el menú degustación de Martín Berasategui en Lasarte (Guipuzcóa), que cuesta 290 euros. En orden descendente de precio se sitúa la cocina de Quique Dacosta, por 260 euros; el menú de 250 euros de Eneko Atxa en Azurmendi; el Lasarte de Barcelona, por 250 euros; donde también se situaba hasta ahora el restaurante de Dabiz Muñoz.

Por debajo están el menú degustación de 242 euros que podemos comer en el Arzac de Donosti; Akelarre, de Pedro Subijana, ofrece dos menús por 240 euros cada uno; Angel León lo sirve por 215 euros en Aponiente; los dos menús del Cenador de Amós de Jesús Sánchez cuestan 227 y 190 euros; en el ABAC de Jordi Cruz vale 225 euros; y por último, el Celler de Can Roca tiene dos opciones, a 225 y 190 euros.

Los 31 restaurantes con 2 estrellas Michelin: entre 56 y 250€

Si revisamos la Guía Michelin y nos vamos a comer a un restaurante con una estrella menos que los anteriores, el precio se nota y mucho. Algunos son de los mismos cocineros, como Quique Da Costa en El Poblet (Valencia) o Martín Berasategui en M.B. Isla de Isora (Tenerife). Repasamos los 31 restaurantes en orden de más económico a más caro.

Maralba, Almansa. Menús desde 56 euros

El 2 estrellas más barato de España está en Almansa (Albacete). En enero podremos comer por 309 euros menos que en DiverXO. Su categoría y reputación no es la misma, pero el precio tampoco se parece en nada. Es el Maralba de Fran Martínez, que tiene tres menús por 90, 75 y 56 euros. La Guía Michelín destaca que "es un negocio familiar que resume su propuesta en una frase llena de sabor: 'cocina manchega con balcones al Mediterráneo'. En su elegante comedor, con la bodega acristalada, el chef albaceteño sabe poner en valor la gastronomía regional y sus productos. El menú más económico es el Esencia:

Aperitivos de bienvenida.

2 Entrantes individuales.

Pescado.

Carne.

"Que te la den con queso".

2 Postres.

Servicio de pan artesanal hecho por nosotros con nuestra propia masa madre.

Noor, Córdoba. Menús desde 70 euros

El segundo restaurante con dos estrellas y el menú más económico es Noor, de Paco Morales en su ciudad natal, Córdoba, donde rescata la cocina y el servicio al comensal de Al-Ándalus. Tiene tres menús por 130, 90 y 70 euros. El último es el Menú Eslava:

Pan de azafrán con ajo y buey curado

​Antubiya macerada en asáfetida y tamarindo

​Khann de bacalao, naranja y zumo de aceituna andalusí.

Karim de pistacho, manzana con especias del desierto, botarga y orégano fresco.

Menestra de verduras guisadas con emulsión de kazbra y limón en salmuera.

Cremoso de boletus, setas, almendra y Albadqunis.

Merluza al vapor con sus huevas, smen y pesto de hierbas.

Lomo de gamo asado, berenjena con kamun aliñado con yema de huevo y champiñones secados al sol.

Furniyya de calabaza con naranja y vinagre.​

​Dulce de leche, algarroba y helado de oveja de ras-alhanout.

Paco Roncero, Madrid. Menú desde 85 euros

Considerado como uno de los mayores representantes de la cocina de vanguardia en España, Paco Roncero ofrece dos menús en su restaurante. El más completo por 148 euros, y otro más económico, el Essence, por 85 euros.

Olivo Milenario

Remolacha-queso manchego-pistacho

Sardina crujiente con romesco de ají amarillo

Buñuelo de oreja con salsa brava

Lemon Pie Bacalao

Tortilla de amanita cesarea y anguila

Lenguado asado a la Nantesa

Carrillera de Angus en salsa Foyot

Circus cake

Malabares dulces

BonAmb, Jávea. Desde 85 euros

El cuarto menú más económico lo encontramos en BonAmb, situado en Jávea (Alicante) y lo han elaborado por su aniversario. Cuesta 85 euros, aunque tiene otros dos por 120 y 150 euros. El más económico lo forman:

Aperitivos.

8 pases.

Momento dulce.

Ramón Freixa, Madrid. Menús desde 90 euros.



Situado en elHotel Único de la capital de España, el restaurante de Ramón Freixa realiza una "propuesta basada en el producto y la excelencia. Sabores con referencias a la tradición pero elaborados con técnicas de vanguardia". Tiene tres menús degustación, de 165, 115 y 90 euros, respectivamente. El más económico es el llamado Temporalidad RFM, formado por los siguientes platos.



Bombón de foie, manzana y anguila

Cornete de camarones con tomate picante

Vermut de tomate con hielo de Negroni

Blonda encaje de patata frita Oveo: avellana, boletus y arenque

El caviar de tomate pomposo

Tomate lacado con muchas flores ahumado en directo

No es lo que parece: tartar de chuleta vegetal Herencia

Los panes del padre de Ramón (Josep María Freixa) y su acompañamiento: nuestra pimienta recién molida. Aceite de Oliva Virgen Extra - Arbequina (Castillo de Canena); sal mediterránea de Es Trenc y mantequilla de Isigny Secuencias

Ajoblanco de coliflor y almendras, cereales especiados y tortilla líquida de tuétano y caviar.

Nuestra versión de la Salsa Carbonara: Colas de cigalas, láminas de papada ibérica, yema de huevo madurado.

Queso manchego y pan de mantequilla ahumada para mojar.

Cocinado a la cocotte de sal con hojas de tila: Lubina salvaje al champagne, berros de agua y berza.

Ostras a la villeroy con chocolate blanco. Aleta de lubina lacada con torrefactos ó

La caza: Lomo de gamo con madroños y boniato como un croissant.

Pato azulón como un pincho moruno y regaliz.

Parfait de sus interiores con castañas, queso Comté y trufa. Momento dulce

Chocolate Millot 74%, cremoso de sésamo negro, mango y azafrán. Epílogo dulce

Buñuelo líquido de Avellana. – Toffe – Chocolate – Vainilla.

Bombones y Bómbolas de Chocolate PreludioOveo: avellana, boletus y arenqueHerenciaSecuenciasMomento dulceEpílogo dulce

