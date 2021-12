Robots de cocina mejores que Monsieur Cuisine Plus de Lidl por menos de 200€

Lidl ha vuelto a poner a la venta en sus tiendas físicas su robot de cocina Monsieur Cuisine Plus, ya que hay que recordar que no siempre está disponible, aunque hay otras opciones para comprarlo a través de sus webs internacionales. No podemos tampoco olvidar que este es su primer robot de la marca Silvercrest, el más básico, y no el Monsieur Cuisine Connect, que tuvo que retirar del mercado al perder la batalla en los tribunales frente a Thermomix. El Juzgado Mercantil 5 de Barcelona concluyó a comienzos de 2019 que la máquina de Lidl reproducía "todas y cada una de las características" de la patente de Vorwerk.

Las diferencias entre el modelo Plus y el Connect eran bastante notables. El modelo más avanzado contaba con conexión WiFi para descargar las recetas actualizadas, una pantalla táctil para seguir los pasos de cada elaboración (Cooking Pilot) y más funciones para cocinar. Además, su precio también era económico comparándolo con robot de similares categorías, ya que costaba solo 365 euros. La funcionalidades del Monsieur Cuisine Plus son las siguientes:

Potencia de cocción: 1000 vatios

10 velocidades.

Báscula incorporada.

Funciones: cocer, sofreir, cocer al vapor, amasar, batir, mezclar, picar, triturar, emulsionar, picar hielo, pesar, etc.

entre 37 y 130 °C.Temporizador de hasta 90 minutos.Temperatura regulable en intervalos de 5 °C entre 37 y 130 °C.

Pantalla LCD para configurar el tiempo, la velocidad y la temperatura.

Vaso de acero inoxidable de 2,2 litros de capacidad.

Tapa con abertura de llenado y vaso medidor.

Vaporera con tapa y vaporera plana.

Accesorios: cocedor, cuchilla, mezclador y espátula.

El Monsieur Cuisine Plus cuesta 199,99 euros, un precio inferior al que tenía cuando salió a la venta por primera vez, pero es el mismo que hace justo un año. Es un precio asequible para un robot de cocina, pero ¿es el mejor por este precio o hay algunos similares o incluso mejores? Hay alguno, pero no muchos que cuesten 200 euros o menos. Los comparamos.

Magefesa Magchef

​164,77 euros

Magefesa Magchef Amazon

Este aparato es uno de los robots de cocina más baratos de todo el mercado, pero comparte las funcionalidades básicas con el Monsieur Cuisine Plus: tiene 23 funciones para cocinar, jarra de acero con 3,3 litros de capacidad y un libro con 40 recetas. Pero también le faltan otras como la báscula integrada, el temporizador o la vaporera. Así, la gran ventaja es el precio.

IKOHS CHEFBOT Compact STEAMPRO

​169,95 euros

IKOHS CHEFBOT Compact STEAMPRO Amazon

Una de las ventajas respecto al del Monsieur Cuisine Plus de Lidl es que a pesar de ser más pequeño en cuanto a las medidas (‎38 x 21 x 32 cm) tiene una algo más de capacidad en el vaso (2,3 litros). Eso sí, pesa 3kg más (8,5kg) por lo que nos costará moverlo de un lado a otro y si lo necesitamos hacer muy a menudo, no es conveniente. Tiene 23 funciones de cocinado y una vaporera de 2 niveles con la que se puede cocinar hasta tres platos a la vez.

Además, como el Monsieur Cuisine Plus tiene 10 velocidades + Turbo, libro de recetas y un rango de temperaturas de cocción de 37 a 120ºC. Sin embargo, no cuenta con la función de temporizador ni con la báscula integrada.

Mambo Cecotec 8090

​199 euros

Mambo 8090 Cecotec

Este es uno de los modelos Mambo más básicos (otros anteriores ya no están a la venta en su web oficial), pero aún así tiene algunas funciones mejores que el robot de Lidl. Por ejemplo, tiene 1.700W de potencia, 30 funciones de cocinado (yogurtera, amasa, cocina a baja temperatura, mantiene caliente, fermenta, precisión grado a grado, baño maría, cocción lenta...), pantalla con control táctil, jarra de acero inoxidable de gran capacidad ( 3,3 litros) apta para lavavajillas o cestillo de hervir para cocinar a 4 niveles, temporizador hasta 12 horas

Como el Monsieur Cuisine Plus, tiene báscula incorporada, 10 velocidades, temperatura regulable entre 37 y 120 °C, varios accesorios y las recetas hay que seguirlas a través del libro que acompaña al robot cuando lo compramos. En la web de Cecotec cuesta 199 euros, ya que en Amazon su precio suele ser algo más elevado. Esta marca española cuenta también con otros robots algo más avanzados a precios económicos.