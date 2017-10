Sotheby's subastará un diamante rosa por un precio mínimo de 20 millones 

La casa de subastas Sotheby's subastará el próximo 15 de noviembre en Ginebra el "The Raj Pink", el mayor diamante rosa intenso conocido, que se estima podrá ser vendido a un precio de entre 20 y 30 millones de dólares.



"Su tonalidad, su brillantez y su tamaño son verdaderamente excepcionales", indica Sotheby's en un comunicado publicado hoy. El diamante es de 37,30 quilates y será la pieza clave de las subastas de otoño de la compañía en Ginebra.



"El descubrimiento de cualquier diamante rosa es excepcional, pero el 'The Raj Pink's' es de un tamaño y de una intensidad de color destacables y lo coloca junto a los pocos diamantes rosas conocidos", insiste David Bennett, director de la división de joyas de la casa de subastas.



El color del diamante es extremadamente raro, dado que de todos los tasados por el Instituto Gemeológico de América (GIA) menos del 0,02% son rosas.



La piedra original que contenía el diamante fue descubierta en 2015 y durante un año fue tallada para lograr la piedra preciosa que se exhibe hoy. Fue bautizada con el nombre "The Raj Pink" por su dueño actual, que prefiere permanecer anónimo.



El diamante será expuesto en Singapur, Hong Kong, Taiwán, y Nueva York y antes de llegar a Ginebra el 11 de noviembre, donde será subastado el 14 de noviembre.