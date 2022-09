Los 3 estrellas Michelin siguen a Dabiz Muñoz y suben sus precios... salvo uno

Dabiz Muñoz es uno de los mejores chefs del mundo, pero también uno de los más mediáticos, y por eso sus mensajes siempre tienen mucha repercusión. A comienzos de 2022 subió un 46% el menú degustación de DiverXO, llamado 'La cocina de los cerdos voladores', que pasó de 250 a 365 euros. En su momento esta noticia causó algo de revuelo, algo que ha vuelto a ocurrir al afirmar recientemente que "pagar 365 euros por una comida no es cosa de ricos" si no "un Ferrari, un hotel de cinco estrellas o un yate". Pero, ¿qué precios tienen los demás tres estrellas Michelin en España? ¿Son igual de costosos o los hay más baratos? La realidad es que de los 11 triestellados, nueve han subido los precios, y dos lo han mantenido.

Según Dabiz Muñoz, la subida de precio llegó con el único motivo de que su restaurante fuera “sostenible” y “poder mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores”. Y lo cierto es que el restaurante sigue completo y con lista de espera. Hay que recordar que en septiembre de 2021 recibió el galardón como número 1 en el ranking 'Top 100' mundial de The Best Chef Awards' y que tiene a DiverXo en el cuarto puesto de la lista The World's 50 Best Restaurant. En los próximos meses se mudará a un lujoso local de La Finca, una de las urbanizaciones más exclusiva de Madrid.

En el último congreso Madrid Fusión, Dabiz Muñoz también aseguró que “si poniendo este precio no teníamos público significaba que DiverXO no debía existir. Lo hicimos (subir el precio) y el cambio no fue ninguno". Por lo tanto, tiene muchos críticos, pero también una fiel clientela dispuesta a pagar por sus delicias gastronómicas. Y añadió que "si ahorras durante unos meses puedes ir a cualquier restaurante del mundo".

Los 11 restaurantes con 3 estrellas Michelin: entre 365 y 190€



En enero de 2022, DiverXO pasó a ser el restaurante más caro de España con el menú a 365 euros. Pero no se queda ahí porque se puede acompañar de una selección de vinos por 150 euros más o por el 'maridaje para altos vuelos' por 300 euros. De cualquier forma, comer en cualquiera de los otros 10 restaurantes con 3 estrellas Michelin no es apto para todos los bolsillos. El precio del menú de Dabiz Muñoz se situaba en la media hasta 2021 y aunque ha sido el que más se ha encarecido, casi todos han subido los precios, salvo dos restaurantes: uno ha mantenido precios y otro lo ha rebajado.

Berasategui, podium de los más caros con sus dos restaurantes

El chef Martín Berasategui EP

El menú degustación más caro en 2021 lo podíamos degustar en Lasarte (Guipuzcóa) el restaurante de Martín Berasategui, que costaba 290 euros. En los últimos meses se ha encarecido un 8,6% y ya cuesta 315 euros y ha pasado a ser el segundo más caro. Además, el maridaje de vinos tiene un coste de 175 euros. Solo está por detrás del menú de DiverXO.

Pero es que el Lasarte de Barcelona, también de Martín Berasategui, en 2021 ofrecía el menú degustación por 250 euros y se situaba en un precio medio. Pero en los últimos meses lo ha encarecido un 12% hasta llegar a los 280 euros y se sitúa como el tercero menú más caro de los triestrellados.

Angel León, el Chef del Mar, servía por 215 euros su menú degustación en Aponiente y era uno de los más económicos. En 2022, el precio del Menú Planeta Aqua ha pasado a ser de 270 euros, por lo que se ha encarecido un 25,5%. Además, permite elegir entre el Maridaje Menú, que cuesta 125 euros, o el Maridaje Non Plus Ultra, que cuesta 195.

En el caso del restaurante Akelarre, de Pedro Subijana, situado también en San Sebastián, ofrecía en 2021 dos opciones por 240 euros cada una. En 2022 los menús Aranori y Bekarki se han encarecido un 12,5% y cuestan 270 euros actualmente.

Los Roca, los que más encarecen el menú tras Dabiz Muñoz

Los chef Josep, Joan y Jordi Roca EFE

El Celler de Can Roca era el 3 estrellas Michelin más económico en 2021, pero ya ha dejado de serlo. Tiene dos menús degustación: el Clásico que costaba 190 euros, y el Festival, que valía 225 euros. Pero los hermanos han realizado unas subidas del 26,3 y el 15,5% para situarlos en 240 y 260 euros respectivamente. Existe la opción de maridaje por 80 y 160 euros más.

En el mismo precio encontramos el menú degustación del Arzak de Donosti, del tándem formado por Juan Mari Arzak y su hija Elena. Si en 2021 costaba 242 euros, su precio se ha elevado un 7,4% para alcanzar los 260 euros.

Y también el menú de Eneko Atxa en Azurmendi. En 2021 costaba 250 euros y actualmente cuesta 260 euros, es decir, ha subido un 4%. En cuanto al maridaje, en su web se indica que se puede optar entre "una armonía de vinos para completar la experiencia enogastronómica por 150€ por persona. O disfrute de una selección de grandes vinos por 300€ por persona".

Quique Dacosta, el único que mantiene el precio del menú

El chef Quique Dacosta ante uno de sus platos EFE

Por 10 euros menos podemos comer en el Quique Dacosta Restaurante, en Denia (Alicante). Pero hay que destacar que siendo el único triestrellado de la comunidad valenciana mantenga el precio en 250 euros. Se trata de su Menú Cocinar Belleza, "creado para esta temporada a partir de nuestros productos más icónicos y otros desconocidos, aportándoles todo nuestro conocimiento, innovación, visión culinaria y pasión por la creatividad". El maridaje Armonía de vinos cuesta 150 euros.

Por el mismo coste podemos comer en el ABAC del televisivo chef Jordi Cruz, que ofrecía por 225 euros su menú en 2021. En los últimos meses este precio se ha encarecido un 11,1% hasta los 250 euros. La opción con maridaje cuesta 140 euros más.

El Cenador de Amós tiene el menú más barato

Chef del restaurante Cenador de Amós EFE

El Cenador de Amós, de Jesús Sánchez, disponía en 2021 de dos menús degustación, que costaban 190 (Evoca) y 227 euros (Percibe). Actualmente esa oferta se ha reducido al Menú Temporalidad, que tiene un precio de 237 euros. Ha subido un 24,7% y un 4,4% respectivamente. El precio del maridaje normal cuesta 125 euros, mientras que el coste del maridaje Premium es de 210 euros.