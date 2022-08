Las mejores tablas de paddle surf para principiantes por menos de 300 euros

El paddle surf, también conocido por las siglas SUP (Stand Up Paddle), se ha convertido en la modalidad de los deportes acuáticos de deslizamiento con mayor crecimiento a nivel mundial. España no es una excepción y hay multitud de playas en las que cada vez se ve a más personas practicando esta deporte que se aprende de forma rápida. Por eso hay cada vez más tablas económicas a la venta.

Además de los diferentes elementos de seguridad, hay que elegir la tabla que mejor se adapte a nuestras necesidades para no gastar más de la cuenta. A nivel general, podemos diferenciar entre tablas rígidas y tablas hinchables, pero hay que considerar el tamaño, el peso de la persona que se vaya a subir en ella, la forma o el volumen. Las más económicas son las hinchables, con las que se logra una gran estabilidad, incluso en descenso de ríos. Pero la mayor ventaja es que se pueden deshinchar para guardarlas y transportarlas.

También hay que tener en cuenta el nivel de destreza. Por ejemplo, las tablas 'all round' están pensadas para principiantes, mientras que las 'touring' son más rápidas y destinadas a dar largos paseos por personas más experimentadas. De cualquier forma, las que tienen la parte delantera acabada en punta son ideales para las aguas movidas y las olas, ya que son más estables que otras acabadas en forma redonda y ancha. En la parte trasera, será más estable si es ancha, mientras que si es estrecha será más difícil de manejar. Además, cuanto mayor sea la curvatura de la tabla, menor será el deslizamiento, pero será más fácil de manejar.

Por último, para elegir la tabla ideal hay que multiplicar el peso de la persona por 2 si tiene práctica o por 2,2 si es principiante. Así se obtiene el volumen en litros que debe tener la tabla. A continuación vemos algunas que son económicas pero dar un gran rendimiento para personas con poca experiencia en el paddle surf.

Forceatt

​169 euros

Forceatt Amazon

Esta tabla está entre las más vendidas de Amazon. Mide 310 x 76 x 15 cm, pesa 8 kg y soporta personas de hasta 124 kg. Es hinchable y contiene una bomba de alta presión bidireccional, que permite inflarla en 10 minutos y desinflarla en solo 3. Es bastante estable y la parte central es antideslizante.

FBSPORT

​229 euros

Tabla FBSPORT Amazon

Esta es una de las tablas hinchables con más y mejores valoraciones en Amazon. Es una tabla simple, más ancha y gruesa (320 x 78 x 15 cm) que la mayoría del mercado, lo que la convierte en más estable y adecuada para principiantes. La estructura compuesta de doble capa reforzada mejora la estabilidad y facilita el equilibrio al estar de pie. Soporta hasta 128 kg. Se vende con el kit completo con remo, quilla, kit de reparación, mochila e inflador con marcador de presión. Está disponible en más de 10 colores diferentes.

Bestway Tabla Paddle Surf, Lidl

​249,99 euros

Bestway Tabla Paddle Surf Lidl

No es fácil encontrar esta tabla de paddle surf en la web de Lidl, ya que en muchas ocasiones se encuentra agotada debido a su gran relación calidad precio. Tiene una forma estilizada para aguas tranquilas y olas pequeñas, por lo que es ideal para personas que están realizando sus primeras travesías. Se hincha en unos cinco minutos y ofrece la resistencia de una tabla rígida. Cuenta con asiento desmontable con respaldo y reposapiés para hacer kayak y remo. Incluye una bomba de mano, una mochila, una correa enrollable y un kit de reparación. Mide 305 x 84 x 12 cm, pesa 12 kg y soporta 120kg.

TIGERXBANG

​265 euros

TIGERXBANG Amazon

Se ha convertido en la tabla más vendida en Amazon por la relación calidad - precio. Además, en color negro está aún más barata. Soporta hasta 150 kilos, por lo que se puede montar más de una persona o incluso un adulto con dos niños. Incluye un asiento extraíble para realizar kayak, cuerda de seguridad para los pies que se puede atar al tobillo, remo ajustable, mochila resistente, bomba de mano con manómetro digital, kit de reparación (sin pegamento), aleta extraíble.

Easymaxx

​268 euros

EASYmaxx Amazon

Esta tabla hinchable es una gran opción para principiantes, aunque también la pueden utilizar aquellos deportistas más avanzados. Mide 320x76x15 y soporta hasta 100 kilos de peso. Se pude utilizar de pie, de rodillas y sentado., ya que la zona central es antideslizante. Ofrece gran estabilidad en trabasías a mar abierto e incluye un remo de aluminio regulable, una bomba de aire manual, el kit de reparaciones, correa de seguridad y una bolsa de transporte.

