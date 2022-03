La tortilla de patatas perfecta existe: Dabiz Muñoz explica cómo cocinarla

Hay debates complejos y luego está el dilema de la tortilla de patatas con o sin cebolla. Este es uno de los platos más típicos de la cocina española, pese a esto, no existe un consenso sobre su modo de elaboración. Más allá sobre si se le debe o no echar cebolla, la sociedad tampoco se pone de acuerdo en el modo de cocción o si debe estar más entera o cuaja. El pasado miércoles se celebró el día internacional de la tortilla de patata, un plato que para conocer su origen hay que remontarse al siglo XVI, según las Crónicas de las Indias.

Hace unos meses, el cocinero Dabiz Muñoz visitó el programa de Pablo Motos en Antena 3, El Hormiguero, y quiso zanjar el debate. Preguntado por las hormigas por si debía o no llevar cebolla, Muñoz sentenció: "Es que es obvio, es que me ofende que me hagas esta pregunta, de verdad. Evidentemente, sin cebolla".

Ante el asombro del presentador y el público presente en la seguridad de la repsuesta, el cocinero matizó: "¿Sabes lo que pasa? Yo entiendo por qué a la gente le gusta la tortilla con cebolla, pero a mí me parece que ese toque dulzón y ligeramente como retostado de la cebolla pochadita, que le da a la patata y al huevo, no le hace falta, es que creo que lo lleva un nivel por debajo".

Trucos para elaborar una tortilla de 10

Tras finalizar con el debate, Dabiz Muñoz quiso compartir con los espectadores las claves para elaborar una tortilla de patatas perfecta. Lo primero y principal son los productos con los que se va a elaborar la comida. Los huevos deben de ser camperos o que provengan de gallinas que hayan sido criadas y alimentadas en libertad. Asimismo, se debe tener mucho ojo a la hora de elegir el tipo de patata con las que se va a cocinar.

Una vez escogida, se tendrá que dejar pochar bien, para luego sofreirlas a un fuego no muy alto, hasta que cojan un color dorado. Respecto al punto de la tortilla, Muñoz asegura que debe estar "cuajada por fuera pero muy poco hecha por dentro, cremosa". Si se cumplen con esos pasos, no le haría falta nada más. Para conocer más detalles de su elaboración, puedes consultar el vídeo en el que prepara una junto a su pareja, Cristina Pedroche.