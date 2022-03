El truco definitivo para hacer pasta con atún perfecta: así tendrá más sabor

Si hay un producto que no puede faltar en la despensa de todas las clases del mundo, salvo que sea vegetariano o vegano, es el atún en conserva. Ya sea en su versión con aceite de oliva, con aceite de girasol o al natural, este alimento se ha convertido en un imprescindible para cualquier dieta saludable. Y es que el atún posee una gran variedad de nutrientes al tratarse de un producto que es rico en hierro, es fuente de Omega 3 y, además, contiene minerales, proteínas y la vitamina B12.

A pesar de que sea un alimento que todo el mundo conoce, muchas personas no saben sacarle todo el rendimiento que tiene la lata. Quizá por desconocimiento, muchos cree que el aceite que acompaña al atún es excesivo y vierten este líquido por el desagüe, pensando que están haciendo lo correcto, pero no podrían estar más equivocados. Los dos motivos principales para no hacerlo son el aprovechamiento y la sostenibilidad. Tirar este tipo de líquidos por la pila es perjudicial para el medioambiente porque no es reciclable y puede afectar a las zonas donde desemboque. Por otro lado, el aceite que se emplea en las latas de conversa es comestible por lo que podemos emplearlo para aliñar el plato y usarlo para cocinar algún producto.

Asimismo, los efectos que tiene este "oro líquido" sobre la salud son muy positivos. Gracias a sus propiedades antibacterianas y a sus polifenoles, actúa como antioxidante y antiinflamatorio reduciendo los riesgos de sufrir enfermedades del corazón y previniendo la artritis.

Reutiliza el aceite para tus platos

Para poder aprovechar hasta la última gota de aceite puedes utilizar el aceite para dar sabor a tus platos. Esto es el caso, por ejemplo, de la pasta con atún. Da igual el tipo de salsa con el que acompañes a tu plato, desde una sencilla basa de tomate y albahaca, hasta un elaborado pesto genovés, todas estas salsas se verán reforzadas en su sabor si viertes sobre ellas el líquido sobrante del atún.

Otro ejemplo puede darse en la saludable ensalada de pasta. Puede haber discusiones sobre la que debe o no debe llevar este tipo de receta, pero sobre lo que no puede haber debate alguno es sobre si le echa el aceite que resta en las latas de conserva de atún. Este líquido es clave para darle un gusto excelente al plato y que, más allá de la cantidad de este pescado que lleva el envase, tu ensalada tenga un sabor exquisito. Además, en muchas ocasiones puede pasarte que prepares este plato para comer fuera y se te olvide el aceite. Con este truco no tendrás problema porque podrás reutilizar el que te viene desde la lata.