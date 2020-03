Ocho destinos 'low cost' para viajar desde 56 € si eres mileurista

El invierno toca a su fin y hay quien considera que ya es hora de ir preparando el próximo viaje. Ya sea porque hay que gastar días libres de 2019 en el trabajo o, simplemente, por el puro placer de conocer nuevos sitios, la página especializada en turismo alternativo Wild Guanaco ha querido reunir algunos de los destinos para mochileros más increíbles del mundo... y para todos los bolsillos: "Recorremos el mundo, desde templos olvidados en la selva a un lugar donde el cielo y la tierra se funden en uno solo, pasando por lugares sacados de las mil y una noches".

La democratización de los vuelos 'low cost' -que se puede apreciar aún más con ofertas de apertura de nuevas líneas, como en el caso de Iberia con EEUU- es uno de los grandes medios para viajar por todo el planeta a precios asequibles para prácticamente cualquier persona, incluso si se es mileurista o no se cuenta con muchos recursos económicos. Y uno de los mejores modos lo resume Wild Guanaco así: "Si tienes alma de aventurero, si quieres descubrir nuevos lugares y tener nuevas experiencias, no puedes perderte estos 10 destinos mochileros baratos".

1. La Palma: volcanes, selva, playas y nieve

Se trata de una de las joyas más desconocidas de nuestro país, ya que no es tan turística como otras islas de Canarias como Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. Y realmente barata, con vuelos a partir de 63 euros ida y vuelta desde Canarias y de 119 euros desde la península. Por eso, desde Wild Guanaco recomiendan encarecidamente "este destino que, además de increíble, es más barato que otros en España. Es un paraíso en mitad del Océano Atlántico. Lo que no puedas encontrar aquí, no existe: volcanes, desierto, selva, acantilados, cuevas, playas, montaña, nieve… Un espectáculo concentrado en 700 kilómetros cuadrados".

"Eso sí, La Palma no es un destino de sol y playa. A La Palma se va a caminar y a estar en contacto con la naturaleza. No en vano, toda la isla es Reserva Mundial de la Biosfera y tiene más de 1.000 km de senderos. Un buen ejemplo de ello es la Caldera de Taburiente, uno de los cráteres más grandes y hermosos del mundo, rodeado por los picos más altos de la isla. En el Parque Nacional existen varios miradores para contemplarlo desde arriba, pero para vivirlo hay que entrar y recorrerlo a pie. No os asustéis: tenéis para elegir rutas de pocas horas o de varios días", señalan, al tiempo que destacan lugares como el Bosque de Tilos o el Poris de Candelaria, un curioso pueblo de pescadores que está dentro de una cueva.

2. Montenegro, un país escondido en el Adriático

Bahía de Kotor, en Montenegro, el único fiordo del Mediterráneo. / Pixabay

"No es de extrañar que cada vez más mochileros estén visitando Montenegro. Este país balcánico, situado entre el mar Adriático y los Alpes Dináricos, no tiene nada que envidiar a su vecina Croacia y tiene unos precios mucho más asequibles", señalan desde Wild Guanaco. En concreto, se puede volar al país desde 56 euros ida y vuelta.

"A pesar de su pequeño tamaño, no más grande que Jaén, cuenta con muchos atractivos: pequeños pueblecitos pesqueros, islas diminutas, playas escondidas y sus montes (negros) donde perderse en una buena caminata. En primer lugar está la bahía de Kotor, el único fiordo del Mediterráneo. La ciudad de Kotor, mucho menos masificada que la famosa Drubrovnik, es una visita que no te puedes perder por a su arquitectura típicamente veneciana", apuntan.

"A unos 12 kilómetros de Kotor se encuentra Perast, un pueblecito de menos de 400 habitantes donde también se aprecia su pasado veneciano. Llaman la atención las iglesias construidas sobre diminutas islas. Y para los más montañeros, Montenegro también tiene mucho que ofrecer. La mejor zona para ellos es el Parque Nacional Durmitor, en el noroeste del país, con buenas rutas para todos los gustos", añaden.

3. Jordania y Petra

Petra, un lugar con casi 3.000 años de historia. / Pixabay

Aunque se encuentre en un enclave en permanente conflicto como es Oriente Medio, Jordania es uno de los países más seguros que existen y se puede volar ida y vuelta desde 102 euros. Y, como explican desde Wild Guanaco, "hablar de Jordania es hablar de Petra. Considerada una de las maravillas del mundo moderno, visitarla es una absoluta pasada... Adentrándonos por un angosto valle encontraremos reliquias con más de 2.800 años de historia. Pero no todo en Jordania es Petra, ¡ni mucho menos!".

Por eso, apunta que "si quieres seguir con las ruinas, no dejes de visitar Jerash, una de las ciudades mejor preservadas de la Antigua Roma. Otra excursión obligada es ir al desierto Wadi Rum: hogar de los Beduinos, este lugar no dejara indiferente a nadie. Y, una vez más, es un lugar increíble para pasar la noche con los 'moradores del desierto' y contemplar las estrellas".

Además, "el río más famoso del país, y que le da nombre -el río Jordán- desemboca en otra de las grandes atracciones: el Mar Muerto. El punto más bajo de la superficie terrestre. Debido a la concentración de sal, te quedarás flotando sobre sus aguas. Cerca del Mar Muerto podrás practicar uno de nuestros deportes favoritos: el descenso de barranco. Parece curioso que, siendo un país donde más del 80% de la superficie es desértica, este sea uno de los mejores lugares para hacer barranquismo del mundo".

4. Namibia, África para principiantes

Namibia tiene algunos de los paisajes más espectaculares del mundo. / Wikimedia Commons

Namibia se encuentra justo al norte de Sudáfrica, por lo que es un paraíso lleno de contrastes, tal y como señalan desde Wild Guanaco: "Entre las mayores dunas del planeta aparece un país rico en cultura, fauna salvaje y, sobre todo, algunos de los paisajes más espectaculares del mundo". Además, la parte positiva es "Namibia es uno de los países más seguros de África y un lugar donde mucha gente habla inglés. Por todo ello, se le considera como África para principiantes'".

"Leones, leopardos, rinocerontes, elefantes, jirafas… podemos encontrar una gran diversidad en el Parque Nacional de Etosha, uno de los mejores lugares para realizar un safari de África", apuntan, al tiempo que señalan que "si lo tuyo es la cultura, no puedes dejar de visitar un poblado Himba. Para las últimas tribus seminómada del país, el ideal de belleza se basa en los colores rojos anaranjados de su tierra. Por ello, y para protegerse del sol, se cubren el cuerpo con arcilla, dándoles un aspecto muy característico. Pero no podrás irte del país sin ver el Desierto de Namibia. Uno de los lugares más famosos son Sossusvlei y Deadvlei, muy cerca el uno del otro. Son unas lagunas secas, que nos regalan un paisaje de otro mundo".

5. Uzbekistán, la última frontera

Sin duda, lo más destacado es seguir la antigua Ruta de la Seda y hacer una buena parada en Samarcanda. / Pixabay/LoggaWiggler

"Existen pocos lugares recónditos en el mundo. Pocos lugares realmente que explorar y que a la vez deslumbren. Entre estos pocos lugares sobresale Uzbekistán", apuntan desde Wild Guanaco. El precio del vuelo es un poco más caro de lo habitual (desde 401 euros ida y vuelta), aunque lo compensa con precios de alojamiento y transporte realmente baratos. Además, merece la pena su rica y poco conocida historia: "La antigua Ruta de la Seda dejó tras de sí tres de sus tesoros más apreciados: Samarcanda, Bujará y Jiva. Dada su importancia cultural, política y arquitectónica estas ciudades son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO".

"Pasear por cualquiera de ellas es transportarte en la historia. Viajar hacia una época de mercaderes cargados con exóticas mercancías, comerciando entre minaretes, madrasas y mezquitas de belleza sin igual. Es por ello que muchos viajeros se sienten como si estuvieran en el Agrabah de 'Aladdin'", señalan, al tiempo que destacan que "si lo que estás buscando es naturaleza, paisajes y aventura lo tuyo es el Parque Nacional Sayram-Ugam. Esta región montañosa contrasta totalmente con las regiones más bajas de Uzbekistán. Aquí los protagonistas son los verdes de los valles, los blancos de los glaciares y el azul de las montañas, haciéndote creer que estás en la misma Suiza".

6. El Perú menos conocido

Choquequirao, el verdadero último refugio de los emperadores Incas. / Wikimedia

Perú es uno de los países que más interés turístico ha despertado en los últimos años. Pero "los circuitos turísticos en el país están muy trillados. Lima, Cusco, Machu Picchu y Lago Titicaca será lo que ofrezcan la mayoría de las agencias", tal y como apuntan desde Wild Guanaco. Por eso, aunque llegar hasta Perú no es tan barato (desde 453 euros ida y vuelta), sí que existen rutas alternativas para mochileros que no tienen la masificación de otros lugares.

"Existen unas ruinas incas, tanto o más bonitas que Machu Picchu, con menos de 25 visitantes al día, a las que solo puedes llegar andando y en las que puedes acampar. Esta maravilla se llama Choquequirao y dicen que es el verdadero último refugio de los emperadores Incas. Un secreto bien guardado al ojo del turista típico. Y mucho más barato que Machu Picchu. Aquí dejaron numerosos rastros de su historia. Por encima de todos ellos la fortaleza del Keulap y los Sarcofagos de Karajía, los cuales te mostrarán otra cara de las culturas precolombinas", señalan en la web.

"Además, la zona cuenta con una riqueza medioambiental increíble. Nos encontramos cerca del Amazonas, por lo que el agua tiene un papel fundamental. Por un lado, tenemos las Cataratas del Gocta o la de la Yumbilla, ambas entre las más altas del mundo. Pero el agua también ha ayudado a dar forma a otra de los encantos del lugar: el Cañón del Sonche. Con sus casi 1.000 metros de profundidad hacen que el lugar no sea apto para gente con vértigo", añaden.

7. Bolivia, un país con altura

Salar de Uyuni, el mayor y más alto desierto de sal del mundo. / Pixabay

Bolivia es, tal y como explican desde Wild Guanaco, uno de los países más baratos a los que se puede ir, aunque los vuelos son algo más caros: desde 536 euros ida y vuelta. "Las altitudes del país hacen que la llegada a Bolivia suela suponer un tiempo de adaptación. El soroche, o mal de altura, es una realidad con la que hay que lidiar. Sin embargo, el mate de coca será nuestro mejor compañero de viaje", añaden.

"De entre las ciudades sobresale Sucre. Una ciudad moderna, segura y limpia, pero sobre todo bonita. Cargada de historia y edificios espectaculares, sería un pecado no visitar algunos de sus muchos mercados. Si quieres seguir con ciudades, no puedes perderte Potosí. Esta ciudad, no solo es la ciudad más alta del mundo, también contaba con la mina de plata más grande del planeta. Como curiosidad, de ahí viene la expresión 'esto vale un Potosí'", apuntan. Y revelan la clave para que te salga barato: "Aunque la mina de Potosí sigue en funcionamiento, también se puede acceder a ella y visitarla, siempre acompañado de algún minero. La única condición que hay es que les lleves regalos: agua, cigarrillos, hojas de coca o dinamita. Así es: en Potosí puedes comprar dinamita".

Pero si lo que se busca es naturaleza, desde Wild Guanaco aconsejan: "En mitad de los Andes, al sur de Bolivia, se encuentra el Salar de Uyuni, el mayor y más alto desierto de sal del mundo. Un lugar donde el cielo y la tierra parecen uno solo, resultado del curioso efecto de espejo que hace la sal mojada". Y también recomiendan un destino muy poco conocido: "Samaipata, el pueblo hippie de Bolivia. Se encuentra ubicado en un lugar único, allí donde el Amazonas se encuentra con los Andes. Fruto de este encuentro, resulta una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo".

8. Sri Lanka, la joya del Índico

Sri Lanka, mezcla de templos y biodiversidad. / Pixabay

Esta isla es conocida como la joya del Índico y es un lugar realmente barato para recorrer a lo mochilero, aunque volar hasta ella sale desde 502 euros ida y vuelta. "Con una gran diversidad de paisajes y culturas, ofrece planes para todos los gustos. Desde relajarse en una playa paradisiaca hasta escalar una montaña sagrada", apuntan desde Wild Guanaco, que también destacan la gran biodiversidad de la isla: "Allá por donde vayas de Sri Lanka vas a ver elefantes. Muchos elefantes. Tanto en la naturaleza como trabajando en plantaciones de té. Si quieres verlos en su estado más salvaje, dirígete al Parque Nacional Uda Walawe. ¿Que no quieres elefantes y prefieres leopardos? ¡Sin problema! El parque Nacional Yala es el santuario perfecto para verlos.".

"Además, para los amantes de los templos y las ruinas, Sri Lanka es un destino genial. Existen numerosos lugares que visitar en este aspecto, todos ellos Patrimonio de la Humanidad: la ciudad sagrada de Kandy, el Templo de Oro de Dambulla o la ciudad santa de Anuradhapura", apuntan desde la web, al tiempo que señalan un destino muy especial: "Después de 5.200 escalones llegaremos al pico Adán, el sitio más sagrado de la isla. La razón de ello es que, en su cima, además de una panorámica increíble, se encuentra la huella de un pie humano. Según los cristianos es de Adán, para los budistas es de Buda y para los hinduistas de Shiva.