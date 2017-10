El crucero más grande del mundo tendrá una suite con tobogán y cine 3D

No nos engañemos. Dar la vuelta al mundo está muy bien, pero si se puede hacer en un hotel de lujo flotante la experiencia será irrepetible. Las compañías de cruceros ofrecen este servicio con buques de toda clase y envergadura en los que lo principal es garantizar la diversión de los clientes, aunque ninguno de ellos es como el 'Symphony of the Seas', el crucero más grande del mundo que verá la luz en 2018.



Perteneciente a la compañía Royal Caribbean, la embarcación tendrá 362 metros de largo y pesará 230.000 toneladas brutas, contando con un aforo para 5.500 personas.

Sin embargo, ninguno de estos es su mayor atractivo. La revolución llega con su suite familiar, una habitación más grande que una vivienda convencional.

El 'Symphony of the Seas' dividirá su estructura en siete barrios en los que los clientes podrán disfrutar de todo tipo de entretenimiento: desde teatro, atracciones de hielo y agua y actividades de fitness, pasando por los bares temáticos hasta musicales a plena luz del día.

125 metros cuadrados de puro lujo

El espectacular navío presentará una suite interactiva plagada de aventuras para todos los públicos. Con dos plantas de una dimensión de 125 metros cuadrados, la de arriba estará destinada para el descanso de los más pequeños.

Estos harán sus sueños realidad con un tobogán por el que llegarán a la diversión de la planta baja: un muro de Lego para escalar, una mesa de air-hockey y lugares escondidos.



Además, toda la familia dispondrá de una sala de cine en 3D para disfrutar de películas y videojuegos, con una extensa biblioteca y una máquina de palomitas.

Por si fuera poco, el trayecto por el mar se hará más llevadero con la terraza de 20 metros cuadrados. Allí, a los huéspedes, les esperan un jacuzzi y una mesa de billar.



El precio de la lujosa habitación no ha sido desvelado todavía, pero sí que el crucero pasará por España. Barcelona y Palma de Mallorca serán las ciudades que formarán parte de la ruta por el Mediterráneo que se iniciará en verano de 2018. Asimismo, Royal Caribbean planea realizar viajes semanales por el Caribe a bordo del 'Symphony of the Seas'.