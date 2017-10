El jet privado más vendido del mundo se renueva con la última tecnología

¿A quién no le gustaría tener un avión privado para viajar a cualquier parte del mundo? Las grandes fortunas invierten en estos aeroplanos y la referencia en el sector es la empresa Embraer. La firma brasileña que lanzó al mercado su primer jet para ejecutivos en 2009, ha renovado su 'best-seller', el Phenom 300, con una versión a la última en tecnología.



Bautizado como Phenom 300E, el último modelo del jet privado más vendido del mundo cuenta con un plus de estilo y un interior completamente renovado a la vanguardia.



“El Phenom 300E no solo eleva la experiencia del pasajero con un diseño inteligente, sino que también mejora las opciones para disfrutar en el interior”, explica Jay Beever, vicepresidente de diseño interior de Embraer Executive.

Las plazas para seis pasajeros han sido ampliadas, com un diseño más ancho típico de coches de lujo. Asimismo, desde el techo del avión, se desplegarán pantallas delante de cada uno de los asientos, con el fin de que los viajeros disfruten del entretenimiento con series, juegos y películas.

Además, la red wi-fi se ha actualizado para contar con una conexión de alta velocidad sin importar las condiciones del viaje.

10 millones de dólares por viajes exclusivos

El Phenom 300E saldrá a la venta a principios de 2018 y tendrá autonomía para distancias de hasta 3.650 kilómetros.

Entre sus características técnicas destacan sus dos motores de Pratt & Whitney Canada, que le permiten desplazarse a 838 kilómetros por hora y volar a 45.000 pies sobre la tierra, una altura superior a la de la mayoría de vuelos comerciales.



Todas estas características no salen gratis. Su precio mínimo de venta será de 9 millones de dólares (7,6 millones de euros), una cantidad que puede ascender hasta los 10 (8,4 en euros) con los extras.