La tercera torre del nuevo World Trade Center está casi acabada y luce increíble

El corazón de Nueva York renace a pasos agigantados. El proyecto escogido para remodelar la zona arrasada en los mortíferos atentados del 11 de septiembre de 2001 está a punto de finalizar su cuarta fase con la construcción del 'Three World Trade Center'.



Como su propio nombre indica, se trata de la tercera torre que se situará al lado del memorial y del museo en homenaje a las víctimas de los terribles atentados terroristas que conmocionaron al mundo.



Diseñada por la firma de arquitectos londinense Rogers Stirk Harbour, la construcción del edifico se encuentra al 90% y está en plazo para su inauguración en primavera de 2018.



La inmobiliaria propietaria, Silverstein Properties, compartió en Instagram instantáneas actuales del bloque y el resultado es increíble.

La luz del sol rebota en los cristales octogonales del rascacielos, que cuenta con elementos estructurales diagonales en las caras este y oeste, y líneas verticales mirando a norte y sur.



Sus 190.000 metros cuadrados estarán disponibles para oficinas y sedes comerciales y la mayor parte del trabajo ya está realizado: los esfuerzos de los obreros se centran ahora en habilitar su interior.

El décimo rascacielos más alto de Estados Unidos

El 'Three World Trade Center' tiene 329 metros de altura, englobándose en la categoría de super rascacielos (aquellos que miden entre 300 y 600 metros).

Será oficialmente el décimo rascacielos más alto de Estados Unidos y tendrá como vecinos a otros gigantes de los cielos.



La torre se sitúa entre el 'Four World Trade Center' (298 metros), diseñada por el japonés Fumihiko Maki y finalizada en 2013, y el Oculus de Santiago Calatrava, inaugurado en 2016.



Junto con el One World Trade Center, conocida como la Freedom Tower (541 metros), la nueva edificación no será la última en la antigua zona cero. Todavía se construirá la torre 'Two World Trade Center' y una avenida que alrededor de todas ellas.