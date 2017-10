Salzburgo es una pequeña ciudad barroca pero con un encanto que desborda cualquier expectativa. Está construida alrededor del monasterio de monjes benedictinos que aún hoy siguen fabricando la gran cerveza: Marzen. Los poderosos príncipes arzobispos contribuyeron con palacios barrocos e iglesias de interiores blancos y luminosos; fortalezas inexpugnables y cúpulas que dibujan el perfil de la ciudad. Una doble hilera de castaños recorre el paseo a lo largo de las dos orillas del río Salzach que unen puentes peatonales desde los que disfrutar de impactantes vistas panorámicas.

Un paseo por un laberinto de estrechas callejuelas desemboca en las plazas de Mirabell y Papageno, cuya amplitud permite al sol del otoño calentar los puestos de frutas y verduras, quesos y licores locales, que al menos un par de veces en semana se despliegan para el aprovisionamiento de sus habitantes. El carrillón sigue marcando el ritmo de una ciudad tranquila y reposada, que fluye sin prisa y sin pausa. Salzburgo vive por y para la música. Son famosos los conciertos y festivales que se celebran durante todo el año, en memoria del inimitable genio de su hijo más universal Mozart.

El Hangar 7, junto al aeropuerto, guarda un increíble parque de aviones de época de estética efectista, que reúne como joyas de su particular colección, otro de sus hijos más señalados, el fundador de Red Bull. Pero por encima de otras experiencias Salzburgo es sobre todo la ciudad de la cerveza. Más allá incluso de Munich, Praga o Dublín, Salzburgo vive en torno a, por y para la cerveza, no en vano los austriacos son los segundos consumidores de cerveza en el mundo y me atrevería a afirmar que los salzburgueses son los primeros.

La cervecera Stiegl, sigue distribuyendo sus apreciados barriles en carros tirados por caballos tal y como se ha hecho siempre. En la misma fábrica, hay un beer garden en donde beber cerveza acompañada de las típicas salchichas blancas bratswurt cocidas y untadas de la deliciosa mostaza dulce. Grupos de música en directo amenizan el momento a ritmos de animadas polkas. Otra opción, el restaurante M-32, sobre el mirador con las mejores vistas de la ciudad. Pruebe el enorme filete vienes empanado mientras observa la ciudad, sus cúpulas y agujas, a vista de pájaro.

Para la noche nada mejor que las propuestas que el millonario propietario de la escudería Red Bull tiene en la ciudad. Carpe Diem, tal vez uno de los restaurantes más agradables de Salzburgo. Raciones y ‘finger food’ con una carta muy cuidada que cambia cada mes y siempre con elaboraciones y presentaciones modernas, de cierta vanguardia. Disponen de un interesante menú para dos personas a 100€. Para acabar, los dulces son extraordinarios.

Salzburgo es la ciudad de la música en la que aún resuenan el genial Mozart o la popular Julie Andrews de Sonrisas y Lagrimas. Es la ciudad de la cerveza, desde la rubia y la negra que producen los monjes de la abadía de Mullner, en una colina sobre la ciudad, hasta la más popular Stigel. En la gran abadía de los monjes agustinos, en Mullner, se puede además de beber buena cerveza en jarras de medio litro, comer distintas especialidades de la cocina austriaca: pescados ahumados, salchichas, embutidos y prezels, escalopes vieneses.



En invierno grandes salones con largos bancos corridos dan paso a grupos de amigos que beben y cantan o mantienen interesantes tertulias, según rezan las placas colocadas sobre las bancadas.