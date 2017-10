24 horas para descubrir los secretos mejor guardados de Sevilla

09:00 Desde la estación de Santa Justa en taxi hasta el mejor hotel de la ciudad, el Alfonso XIII, un edificio emblemático que define por sí solo el estilo de toda la ciudad. Un edificio concebido para ser el hotel más grandioso de Europa, majestuoso en todos los sentidos, un gran palacete de fachada clásica y elegante y un interior que mezcla el estilo castellano y el mudéjar en torno a un gran patio interior animado por el sonido perenne de las fuentes.

Hotel Alfonso XIII

10:00 Sevilla amanece bajo la Giralda de su imponente catedral, la mayor construcción gótica de la cristiandad, que solo conserva el Patio de los Naranjos y La Giralda de la época árabe. Es a su vez Panteón Real, donde descansan los restos de Alfonso X El Sabio y Fernando III, además de los de Cristóbal Colón.

Torre del oro

11:00 Los Reales Alcázares, un monumental conjunto de palacetes, con impactantes patios como el de Las Muñecas y el de Las Doncellas, o el impresionante Salón de los Embajadores, la Sala Gótica y la de Tapices.



12:00 Pasea por la intrincada judería de Santa Cruz desde la plaza que da nombre al barrio con la Cruz de cerrajería del S. XVII, hasta la de Los Venerables, Descubre los lugares en los que vivió el escritor John Irving o la calle a la que se atribuyen algunas de las aventuras amorosas de Don Juan Tenorio.

13:00 Visita el Archivo de Indias, uno de los edificios más representativos de la ciudad Hispalense, centro de documentación creada por el Rey Juan Carlos sobre la administración de las colonias de América.



Sevilla son también sus bares y tabernas, omnipresentes en cada plaza, en cada calle, donde plantan sus mesas altas y propios y turistas apoyan sus cervezas y tapas. Sugerimos comer a base de tapas en dos de sus locales más brillantes.

Los Alcazares

14:00 La Azotea

Juan y Jennifer comenzaron con un solo local, y ya van por cuatro. Locales pequeños, siempre abarrotados – su cocina atrae a gente que viene de todo el mundo a probar sus raciones-.Carrilleras, lomo de vaca con verduras, tartares bien sazonados, coquinas con salsas que obligan a emplearse a fondo con el pan. Una muy correcta selección de vinos ayuda a probar y pedir copas diferentes con cada plato o ración. Es una de los pocas tabernas que no tiene terraza.

15:00 Eslava

Bajo el monumento al Jesús del Gran Poder se encuentra una de las barras más clásicas de Sevilla. No por su cocina, que va evolucionando sin mostrar grandes estridencias, si no porque lleva aquí desde los 80. Un lugar al que se vuelve siempre porque el trato con que atiende todo su personal, bien instruido por Sixto, su dueño, siempre al pie del cañón, le hace un indispensable donde buscar acomodo, bien en su estrecha barra o en las mesas altas que anuncian su entrada bajo la torre mudéjar de San Lorenzo. Su yema de huevo sobre bizcocho de boletus es una expresión evolucionada de una buena colección de tapas que, sin embargo, no ha olvidado la cocina de siempre presente en sus croquetas caseras o en sus ricas navajas a la plancha.

Eslava

16:00 El río Guadalquivir ha sido la arteria por la que desde siempre ha fluido la vida en la ciudad de Sevilla. El agua del río corre hacia el Atlántico para desaparecer al llegar a la altura de Sanlúcar de Barrameda, tierra de vinos y bodegas. Embárquese en un crucero para recorrer el Guadalquivir y ver Sevilla desde otra perspectiva: la Torre del Oro, Triana a un lado y Santa Cruz al otro.

Río

19:00 Acérquese hasta la antigua fábrica de tabacos, hoy convertida en universidad para conocer el escenario donde Bizet sitúa y desarrolla el entramado de su mundialmente famosa ópera Carmen.



20:30 Ya cansado de todo el día, ¿un consejo? Volver al hotel Alfonso XIII, para disfrutar del spa y de una sesión de masaje relajante. Después, bajar a cenar al restaurante del mismo hotel, al frente del cual está Willy Moya, flamante nuevo chef que ha forjado su impronta culinaria en las cocinas de países del lejano oriente: Japón y Estambul. Su filosofía, especial, es la de crear momentos únicos. Su experiencia asiática y la actualidad culinaria mandan y los platos de ascendencia o técnicas orientales se mezclan en la carta con los platos más representativos de la cocina local.

Hotel Alfonso XIII

Así, junto a unas buenas alcachofas en tempura encontramos una de las mejores ensaladillas que hemos probado últimamente, en una maravillosa versión de pulpo con pimentón de la Vera que le da una fuerza extraordinaria al plato. Junto a un tartar de atún con teriyaki, encontramos un plato muy de aquí: cazón y puntillitas fritas, eso sí, con un ali oli de Lima y Chile, que le meten un punto de chispa y frescura que le dan brillantez y una nitidez sápida muy definida. De las carnes, añadida a los cortes clásicos, una carrillada al oloroso con ajo colorao͛ plena de sabor.



23:00 Sevilla se acuesta, de ͚madrugá͛. Acuda hasta la animada Triana para mezclarse con los sevillanos y compartir una copa en alguna de sus numerosas tabernas mientras escucha flamenco en directo