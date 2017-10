De lujo, originales o económicas, elige tu escapada para el Puente del Pilar

Puente a la vista. El 12 de octubre es la fiesta del Pilar y en esta ocasión cae en jueves, día perfecto para realizar una escapada de cuatro días. En este artículo te ofrecemos diferentes destinos, originales, económicos y de lujo para que puedas elegir el que mejor se adapta a tus necesidades.

​Durante el puente del Pilar, los destinos más económicos son internacionales. Con una media de 56 euros, el destino más barato es Cardiff en Gales. Por detrás se sitúan el italiano Bérgamo-Orio al Serio por alrededor de 64 euros por reserva y el de Marrakech (Menara) por 75 euros. A Turín se puede ir con una media de 107 euros por reserva.



En España, las reservas con precios medios más baratos para el puente del Pilar, según Kiwi.com son Vigo (Peinador), Oviedo y Almería, por 85, 114 y199 euros, respectivamente. Pero, si queremos celebrar el puente del Pilar 'in situ' nada mejor que acudir a Zaragoza. Si no las opciones son disfrutar de la época de la vendimia, disfrutar con los más pequeños de la ruta de los Dinosaurios, buscar la cultura y por qué no la paz en los monasterios, o comer el mejor marisco en O Govre, No faltan algunos alojamientos tan exóticos como económicos para tener qué contar en la vuelta.

Madrid.

Pasar el Pilar... en Zaragoza



El Monasterio de Piedra parece una parada obligada de la que reponer fuerzas en dos de los restaurantes más conocidos en la zona: Reyes de Aragón o el Piedra Vieja. Sus cartas típicas los convierten en la mejor opción. Durante la visita al Monasterio se puede disfrutar de una exhibición de aves rapaces, hasta el 31 de octubre. El precio para los adultos es de 15.50 €, mientras que para niños (4-11 años) es de 11.00 €.



En el Acuario fluvial de Zaragoza (Avenida José Atarés s / n) se propone un viaje a lo largo de 5 diferentes ríos que pertenecen a 5 continentes distintos: Nilo (África), Mekong (Asia), Amazonas (América), Murray-Darling (Oceanía) y Ebro (Europa). También es imprescindible la visita al Puente de Piedra, la Basílica de El Pilar o el teatro romano Caearaugusta.



Si prefieres visitas guiadas puedes optar por EbroNautas (ruta por el Ebro) con recorridos incluso nocturnos que van de 20 a 40 euros.



Logroño: puente enológico en plena época de vendimias



Vendimias, bodegas, monasterios. Logroño ofrece una variedad de ocio de moda. Aún con la resaca de la fiestas de San Mateo se puede optar por la visita por solo 85 euros por persona a una estancia en el hotel de los Agustinos con una visita guiada a una de las Bodegas Ramón Bilbao de 1924, y a la bodega subterránea de Laguardia.

La ruta de los Monasterios



Si además de vino, queremos visita cultural y rural, la Casa Rural La Posada Del Santo es un alojamiento rural de 5 habitaciones a 25 euros por noche. De reciente construcción (2008) está situado muy próximo a la abadía cisterciense de santa María de San Salvador, fundada en 1170. Es una de las mejores muestras del gótico riojano, aún habitado por una comunidad de monjas cistercienses. No se pueden perder San Millán de la Cogolla, el Monasterio Yuso (cuesta 4 euros) y el Monasterio Suso (por 6 euros).

La ruta de los dinosaurios... para los pequeños Indiana



En las tierras de Munilla, Arnedillo, Cornego e Igea se encuentra la conocida como ruta de los dinosaurios. Sí, un recorrido para seguir sus huellas reales de los mismos. Partiendo de Enciso se recorre el valle del río Cidacos. En el camino se encuentran los yacimientos de la Virgen del Campo, de La Senoba y de Valdecillo. Y si se quiere disfrutar con los más pequeños de un Jurassic Park a la española nada mejor que acudir al Barranco Perdido en Enciso, La Rioja. El precio para niños entre 4 y 11 años es de 15 euros, a partir de 12, de 20. No falta la piscina, el museo y actividades de multiaventura rodeada de huesos de dinosaurio.

Es temporada de la fiesta del marisco de O Grove



Desde 1963 se celebra, al llegar el mes de octubre, la “Festa do Marisco” en este municipio de las Rías Baixas gallegas. Este evento gastronómico-cultural pone de relieve los pilares básicos de la economía de este pueblo costero: el turismo y la pesca. En una gran carpa podremos degustar los mejores vinos y mariscos de la zona, a la vez que podemos disfrutar de música típica gallega. Después de comer es típico ir dando un paseo hasta la Isla de la Toja, visitar la Ermita de fachada llena de conchas y el mercadillo de artesanías. En la Isla de AToxa y en su municipio, O Grove recomendado por Weekendesk.es, el viajero encontrará lo más innovador en relación con el ocio del agua al tiempo que se traslada a las épocas doradas del termalismo. Sus miradores son impresionantes.



De los alojamientos más inusuales a los más chic

Si lo que deseas es disfrutar de alojamientos inusuales para el Puente del Pilar por menos de 100 euros hay diversidad. Desde Wimdu recomiendan el romántico torreón de piedra en Parranquet desde 34€. Ideal para relajarse y ser capaz de tomar el sol. Los confortables les tipis en Frades (Largo Cascata, 7960-216 Vila de Frades, Portugal) pese a sus 16 metros cuadrados desde 40€. Vivir como un indio en pleno Oeste, pero con todas las comodidades. Los bohemios tienen una cita con el vagón reformado en Ámsterdam (Termieterweg, 1027AD). Un alojamiento desde 70€. Si lo que quieres es estar en tu propia burbuja, puedes hacerlo en la Rue de la Garenne en Francia. Es una original habitación privada con forma de burbuja desde 149€. Cuenta con 1 dormitorio para 2 personas, 1 cuarto de baño, desayuno, servicio de toallas, aparcamiento disponible, piscina, se permite fumar y también se pueden hacer eventos.