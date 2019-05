Un vino español de 18 euros seleccionado entre los 50 mejores del mundo

Los premios Decanter World Wine Awards, galardones de referencia del vino a nivel mundial, han desvelado tras dos semanas de competición los ganadores de su categoría ‘Best in Show’, que califica a los mejores participantes de los premios. España acostumbra a triunfar en este sector y este año no ha sido una excepción. En el ’Top 50’ mundial elegido por 280 expertos, España es el segundo país con más vinos, ocho, siendo Francia el único país con más número de vinos.

De los ocho vinos españoles, uno obtuvo la puntuación de 98 sobre 100, el Almacenista Antonio Caballero y Sobrinos del Castillo de la empresa Lustau, mientras que los otros siete, a saber La Fillaboa 18989 Albariño (Bodegas Fillaboa), Les Ones Samsó (Bodegas y Viñedos de Cal Grau), Coto de Imaz (El Coto), Finca Azaya 2017 (Bodegas Valduero) , 30 Years Old V.O.R.S (Lustau), Nobre Treixadura (Ramón do Casar) y Grans Muralles (Torres) alcanzaron los 97 puntos.

Entre todos ellos, vinos de alta calidad y también alto coste, destaca el Finca Azaya 2017 por su relación calidad-precio. Este vino de color rubí ideal para acompañar las comidas en las que estén presentes carnes rojas, pescado azul, quesos curados y embutidos, está a la venta por un precio de 18,90 euros en webs especializadas como ‘Mundo Vinum’, incluidos los impuestos.

Un precio que no es para nada normal dado que muchos vinos de la categoría ‘Best in Show’ cuentan con precios que rondan los 400 euros. El Almacenista Antonio Caballero y Sobrinos Del Castillo le sigue como siguiente más barato con 23 euros por unidad, mientras que el resto de españoles tienen un precio mínimo de 30 euros por norma general.