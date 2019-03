Vuelos gratis durante un año... si borras todas tus fotos de tu perfil de Instagram

Una de las cosas que peor llevas cuando no puedes viajar por razones de dinero o profesionales es ver en los perfiles de redes sociales, como tus amigos o tu entorno cercano cuelgan las fotos de unas vacaciones de ensueño. En la actual era digital, esto puede añadir todavía más frustración por no poder realizar ese viaje que tanto llevas pensando.

Por ello, la aerolínea norteamericana Jet Blue pone en marcha una curiosa oferta. Un concurso en el que el premio es un año de vuelos gratis para tres personas con un acompañante. ¿Qué hay que hacer a cambio? Borrar todo el contenido que tengas subido a tu perfil de Instagram.

El concurso se llama 'All You Can Jet' y antes del 8 de marzo debes borrar todas tus fotos de Instagram y publicar una, en la que muestres cómo serían tus vacaciones soñadas. Debes etiquetar a JetBlue y usar el hashtag #AllYouCanJetSweepstakes. Puedes subir la foto a la web de JetBlue y su aplicación te devolverá la foto con un mensaje de manera automática.

Los ganadores se anunciarán en marzo. En la web de la aerolínea está toda la información necesaria. Es posible que a cambio de borrar tu contenido de Instagram, debas actuar como influencer para la aerolínea. Además, los impuestos y tarifas de viaje no están incluidos en los vuelos y tampoco puedes elegir asiento. Aún así, es una buena manera de viajar gratis.