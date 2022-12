Ropa que no se mancha, 'real food' para perros y calzado inclusivo en X-Madrid

Emprendedores que apuestan por la innovación y la sostenibilidad, y están comprometidos con el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente, ofrecen sus productos en el espacio X-Market, del Centro Comercial X-Madrid (Alcorcón). Las tiendas temporales de varias de las marcas que forman parte de Lanzadera, la aceleradora de pequeñas empresas impulsada por Juan Roig, estarán abiertas hasta el 8 de enero.

Con esta iniciativa prentenden impulsar la cultura emprendedora y favorecer la visibilidad de los estas pequeñas empresas emergentes que tienen la oportunidad de acercar a miles de personas sus novedosos conceptos. Hay originales regalos navideños y las últimas tendencias en moda, joyería, 'lifestyle' o alimentación para animales.

Sepiia, la ropa inteligente

Sepiia

Esta marca de ropa fabricada en España se ha dado a conocer porque sus prendas no se manchan, no huelen y no se arrugan. En Sepiia han desarrollado ropa inteligente apoyándose en la innovación tecnológica. Son prendas elásticas y transpirables, para que sean más duraderas que la ropa habitual. La estructura 3D del tejido y su posterior termofijado confiere a la prenda la propiedad de no arrugarse y de no dejar ninguna marca de sudor. Cualquier mancha de comida resbala por la prenda aunque sea un café, grasa o similar. Además, estas prendas que cuestan menos de 100 euros se elaboran con materiales reciclados, por lo que después pueden volver a reciclarse, por lo que no dejan huella en el planeta.

Timpers, el calzado inclusivo

Timpers Timpers

En 2018, dos amigos (Aitor Carratalá y Roberto Mohedano) formaron en Valencia una pequeña empresa de calzado. Se las dieron a probar a los miembros del equipo de fútbol de ciegos de Alicante y las describieron a la perfección a través del tacto. Desde ese momento decidieron que ellos serían quienes iban a diseñar las futuras zapatillas. Diego Olivares, ciego de nacimiento, se unió a ellos y después de ganar el concurso de Emprendimiento Social de la Universidad de Alicante fueron elegidos por Juan Roig para formar parte de Lanzadera y fundaron Timpers. Es una marca referente social, ya que toda su plantilla esta compuesta por personas con discapacidad. Ya venden sus zapatillas por todo el mundo, de las que destacan los materiales de primera calidad y sus elementos distintivos.

Wild Balance, comida natural para mascotas

Wild Balance, comida natural para mascotas Wild Balance

La comida real está de moda y esta tendencia ya ha llegado a las mascotas. Esta empresa emergente deja de un lado los ultraprocesados para ofrecer a perros y gatos comida natural. Son mini hamburguesas de carne, pescado, hueso carnoso, vísceras, frutas y verduras. Se pueden congelar para haciendo que el alimento sea fresco cada día y no se eche a perder. En su elaboración no utilizan maquinaria pesada, sino que lo hacen de manera artesanal, una a una. Además, no incluyen aditivos como colorantes, aromas o conservantes que puedan modificar ni su aspecto, ni su olor original.

"Cada día recibimos en nuestro obrador las materias primas con las que elaboramos nuestros menús completos, ingredientes frescos y procedentes de la industria alimentaria humana, lo que implica que todos y cada uno de ellos pasan estrictos controles de calidad", indican en su web. Solo añaden 10 suplementos naturales como semillas de chía, espirulina, ascophyllum nodosum o semillas de cáñamo entre otras, las cuales aportan innumerables beneficios. Esta alimentación forma parte de la conocida como dieta BARF, (Biologically Appropriate Raw Food), basada en la ingesta de alimentos crudos, frescos y naturales.

Haaku´s, los churros instragrameables

Haaku´s, los churros instragrameables Haaku´s

Otra empresa valenciana que forma parte de Lanzadera es Haaku's, que ha evolucionado el concepto de churrería. Viendo que este sector tenía bastante éxito durante la pandemia, los dos fundadores imaginaron estos churros instragrameables. Junto a dos asesores gastronómicos desarrollaron una fórmula original para elaborar una masa de churro que se cocina en una gofrera. Así no es necesario aceite para freirlos. Se reducen las grasas y son más ligeros. Además, están cubiertos de salsas, topping y helado como Oreo y Kinder Bueno.

Bombay Sunset, joyas inspiradas en la naturaleza y el arte

Pendientes para novia de Bombay Sunset Bombay Sunset

Nidhi Patel (India) es la fundadora, directora creativa y diseñadora de Bombay Sunset. "Mis diseños están inspirados en cosas pequeñas como la primera flor de la primavera, una sonrisa oportuna o una puesta de sol mirando el horizonte con una persona especial", asegura en la web de la marca. Además, afirma que "la naturaleza, el amor y el arte son los valores de la marca". En su tienda encontramos aretes, anillos, esposas y collares únicos.

Fechas de apertura y horarios

Lanzadera Market estará presente en el centro comercial X-Madrid hasta el 8 de enero. El horario de apertura es de 13.00 a 22.00 horas hasta el 23 de diciembre. Durante las fechas de Navidad y hasta después de Reyes, abrirá también por las mañanas, con un horario de 11.00 a 22.00 horas.