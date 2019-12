Agenda internacional de noviembre: la cultura en diez ciudades por el mundo

VENECIA. Peggy Guggenheim



Hasta el 27 de enero. Museo Guggenheim.

Si la obra de un artista es lo más importante, no lo es menos el que en su camino haya un mecenas. Peggy Guggenheim es un paradigma de coleccionista, mujer de mundo, vanguardista no sólo por sus decisiones estéticas. El palacio que fuera su casa en la ciudad de los canales es hoy un muy visitado museo, que en esta ocasión presenta obras de Jackson Pollock, René Magritte, Francis Bacon y Marcel Duchamp, entre otros, completada con otras 60 adquiridas durante los años cuarenta y 1979, el año de su muerte, de artistas conocidos, y no tanto, de su colección.