Agenda nacional para 2020: Nueve citas con el arte alrededor de España

A CORUÑA. 'Norman Parkinson: Siempre con estilo'



Hasta el 19 de enero de 2020. Fundación Barrié.

Retrospectiva sobre la obra del fotógrafo británico Norman Parkinson (1913-1990), testigo y a la vez protagonista de los cambios sobrevenidos en la cultura visual y en el estilo del siglo XX en el Reino Unido. No sorprende, por lo tanto, que haya dejado constancia –algo que propone la exhibición– de la moda en los años 30, de la austeridad que trajo la Segunda Guerra Mundial, del 'New Look' parisino que introdujo Christian Dior en los 50, del 'Swinging London' de los 60 e incluso del glamour de los 70 y 80.