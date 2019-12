Armarios modernos: cómo organizarlos para alargar la vida de las buenas prendas

A pesar de los esfuerzos realizados por multitud de marcas en conseguir ropa de calidad a precios contenidos, la realidad es que la ropa buena no es barata. Los materiales que en ella se utilizan y, sobre todo, la mano artesanal empleada lo impiden. Por ello, los trajes, camisas, zapatos, etc., más si han supuesto un importante desembolso, requieren de un cuidado concreto que permita disfrutarla muchos años. Precisamente esta es una de las ventajas de la ropa artesanal: de cuidarse adecuadamente perdura muchos años en el armario. Y la organización de este resulta fundamental para alargar la vida de la ropa que en él descansa. “Me gusta mi dinero justo donde lo puedo ver: colgando en mi armario”, sentenció Coco Chanel. Sin embargo, tener hoy una habitación vestidor es un privilegio al alcance de solo unos pocos. Por ello, lo ideal sería contar con al menos dos armarios; uno formal y otro de sport, para de esta manera tener, dependiendo del momento del día, todo lo necesario a mano.

Unas grandes cajoneras o unas largas baldas extraíbles en los bajos del armario permitirán meter al menos los zapatos que más usemos.

La disposición de la ropa es sencilla. Las camisas deben colgarse y no guardarse dobladas. De doblarlas la aparición de arrugas está garantizada. Debería abotonarse el primer botón para evitar que se caiga, el faldón no debería golpear con nada y las perchas de madera aún no siendo tan fundamentales como en las chaquetas y los trajes siguen siendo recomendables. Su grosor será menor, lo que permite contar con un número mayor de perchas. No se colgará más de una camisa por percha y los más exquisitos agradecerán perchas con pinzas para colgar un calzoncillo con idéntica tela al de la camisa.

Armario 'Zenit', de Rimadesio.

En la parte inferior de las camisas, separado por una balda de madera, unos cajones ocuparán el espacio inferior. Estos cajones son necesarios para guardar en uno de ellos los calcetines, en otro, dividido en pequeños cuadrados, los cinturones, en otro los pijamas, y en el último el resto de ropa interior. La mitad superior del armario la ocuparán trajes y chaquetas. Perchas más gordas y anchas en las hombreras serán necesarias para evitar que se terminen deformando. Los pantalones de vestir deberían agarrarse por la botamanga con las pinzas de la percha.

'Refresh Butler', de V-Zug Company.

Encontrar espacio para los zapatos no es tarea fácil. Los zapatos de calidad, de cuidarse correctamente, pueden durar toda la vida, por lo que lo más normal es que cada día sea más difícil encontrar espacio para cada nuevo par. Lo más recomendable es reservarles un armario para ellos solos. En su defecto, necesitaremos un sitio aislado para ellos en el armario. En su altillo se podrán tener prendas que utilizamos poco. El armario más cercano a la puerta principal de la casa resulta el lugar más cómodo para los abrigos, y sus altillos donde almacenar maletas y sombreros, tanto los que usemos a diario como los de temporada.