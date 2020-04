Le invitamos a conocer los techos más bellos y diferentes del mundo

La búsqueda de los mejores techos ofrece resultados muy dispares. Obviamente, entre las miles de maravillas arquitectónicas que existen, parece imposible elaborar el ránking definitivo e indiscutible. Este ha sido confeccionado por Jonathan Glancey, periodista especializado con estas disciplinas, en periódicos como The Guardian o The Independent o en revistas como Building Design, Architectural Review o The Architect.

Texto: Luisa Vázquez