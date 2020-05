Del Palacio Zwinger al Big Ben: los relojes más célebres del mundo

Torre Rajabai, Mumbai

Un Big Ben en la India. La torre más famosa de la megalópolis india no tiene tanto que envidiar en belleza a la que se encuentra en la orilla del Támesis. Aunque construida en el último cuatro del siglo XIX por el arquitecto Sir Gilbert Scott, la torre Rajabai, en la universidad de Mumbai, con 85 metros de altura, luce un vistoso estilo entre gótico y veneciano. En ella no podía faltar un elegante reloj cuyo carrillón, en sus primeros días, solía tocar hasta 16 melodías diferentes, muchas detalles laudatorias de la corona británica dominadora, como Rule Britannia, God Save the King o Home! Sweet Home! Actualmente solo suena la misma canción en los cuartos.