Demostrar la excelencia: Rolex crea un espacio de ideas para transmitir el arte

Una de las claves de la relojería es su respeto a lo heredado y a la transmisión de sus valores. Rolex es uno de los paradigmas de esa aseveración y su trayectoria es tan intensa como leal con su tradición creativa. Pero además del producto, la firma ginebrina ha contribuido con su apoyo a distintas actividades, entre las que se encuentra la cultura. Esta tradición de apoyar y perpetuar la excelencia tiene un perfecto ejemplo en la Iniciativa Artística para Mentores y Discípulos de Rolex. Impulsado en 2002, este programa pone en relación a jóvenes de una amplia variedad de disciplinas con maestros artísticos durante un periodo de mentoría y colaboración creativa. Es otra demostración de la excelencia, la calidad y el rendimiento que presiden la actividad de Rolex. Esta iniciativa artística se ha convertido en un intercambio de ideas entre artistas de diferentes generaciones, culturas y disciplinas, ayudando a asegurar la transmisión del patrimonio artístico mundial.

La directora británica Phyllida Lloyd y la estadounidense de 33 años, Whitney White. El campo de actuación artística será el del Teatro.

En esta nueva iniciativa, toman parte cuatro artistas reconocidos por su influencia y capacidad para innovar en sus respectivas disciplinas: Spike Lee (cine), Phyllida Lloyd (teatro), Lin‑Manuel Miranda (categoría abierta) y Carrie Mae Weems (artes visuales). Ellos fueron los elegidos para ejercer de mentores en la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos 2020-2021. Cada uno de ellos trabajará durante los próximos dos años en estrecha colaboración con un joven artista; una relación donde se intercambiarán ideas y se garantizará que el arte se transmite de una generación a otra, tal y como Rolex ha hecho con su know-how relojero.

El cineasta estadounidense Spike Lee ha elegido trabajar con el estadounidense de 33 años, Kyle Bell; la directora británica Phyllida Lloyd, lo hará con Whitney White, estadounidense de 33 años; mientras tanto, la artista Carrie Mae Weems trabajará con la colombiana de 34 años, Camila Rodríguez Triana. El cuarto mentor, el letrista y actor estadounidense Lin‑Manuel Miranda, ha escogido trabajar con la argentina de 28 años, Agustina San Martín.

Carrie Mae Weems y Camila Rodríguez Triana, cineasta y artista colombiana, que trabajarán durante 2020-21 en el apartado de Artes Visuales.

Analizando el currículum de los discípulos se entiende la elección de los afamados y experimentados mentores. Por ejemplo, el cineasta nativo americano Kyle Bell se ha esforzado en contar las historias de su pueblo, y en su trabajo como director, director de fotografía y editor de cine incluye el documental ganador de un Premio Heartland Emmy Osiyo: 'Voices of the Cherokee People', además de documentales cortos como 'Dig It If You Can', 'Defend the Sacred' y 'The Third'.

En el apartado de teatro, la elegida Whitney White es una polifacética directora, música, compositora y actriz consumada, que se está convirtiendo en una de las jóvenes dramaturgas de mayor proyección en Estados Unidos. Asociada artística de la compañía de teatro Roundabout Theatre Company en Nueva York, entre las piezas que ha dirigido se encuentran 'What to Send Up When it Goes Down', una obra sobre la violencia racial y que mereció una excelente crítica en el influyente The New York Times.

El compositor, letrista y actor estadounidense Lin‑Manuel Miranda ha escogido trabajar con la argentina Agustina San Martín en la Categoría Abierta.

En la Categoría Abierta, la elección ha recaído en Agustina San Martín, reconocida por su trabajo como narradora. Es además directora, guionista, cinematógrafa, colorista y editora de cine. Una polifacética actividad que San Martín pretende alimentar con la experiencia de su mentor: “Alimentar y ampliar mis universos creativos”, entre los cuales se encuentra el largometraje 'To kill the beast' (Matar a la bestia, 2020). Cuatro perfiles creativos que pasan a formar de un elenco que desde 2002 ha emparejado a 54 grandes artistas con aventajados discípulos.

La colombiana Camila Rodríguez es la discípula elegida por su trabajo como artista visual. La cineasta crea obras influyentes de gran poder emocional que plantean cuestiones al espectador. Su arte se ha expuesto en espectáculos grupales e individuales en Sudamérica y Europa. Como fundadora de Heka Films SAS, Triana es responsable de un gran número de documentales de renombre nacional e internacional.