Desafiantes, pioneras y triunfadoras: ocho mujeres que rompieron tabúes

Naomi Sims

Alta, guapa y majestuosa, consiguió una beca para estudiar moda y psicología en Nueva York con la idea de hacer carrera de modelo, pero se topó con los prejuicios raciales de las agencias. Decidió puentearlas y dirigirse directamente a los fotógrafos. Finalmente, el sueco Gosta Petersson la retrató para el suplemento de moda de The New York Times. Corría el año 1967. Al año siguiente fue portada del Ladies’ Home Journal y su carrera se disparó, en el apogeo del movimiento Black is Beautiful. Después vendrían Life, Vogue y otras muchas.