Diez propuestas culturales para recorrer el país en febrero

Santander. 'Anri Sala. As you go (Châteaux en Espagne)'

Hasta el 3 de mayo. Centro Botín.

El artista albano Anri Sala (1974) utiliza una curiosa expresión para nominar esta muestra. En efecto, la traducción al francés de la expresión “construir castillos en el aire” es -nada menos- “construir castillos en España”. De esa extrañeza se vale el artista para exponer y generar una experiencia inmersiva con sus trabajos, que indagan en los modos no verbales de comunicación por medio de la imagen, el sonido y la arquitectura del lugar en el que expone.