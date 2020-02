Los diez mejores vinos nuevos del año (tintos, blancos y rosados)

Finca Montepedroso 2018



Martínez Bujanda. DO: Rueda

Cata. Casi 30 hectáreas de verdejo han permitido a la familia riojana Martínez Bujanda hacer despliegue de 'know how' en tierras vallisoletanas. Siguiendo la ola de popularidad de la verdejo, interpretan acertadamente su carácter, obteniendo un blanco franco e intenso, con carácter y nobleza.