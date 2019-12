El placer de organizar: minimalismo y simetría en armarios de culto

“Recomiendo pensar en grande con el vestidor, porque el espacio nunca es suficiente”, explica Guglielmo Miani, presidente de la firma Larusmiani y de la asociación de establecimientos de lujo MonteNapoleone District, en Milán. “El mío me lo ha hecho a medida mi carpintero de confianza, porque hace años, cuando lo mandé hacer, no había muchas opciones en el mercado”. Aunque reconoce que, “al tratarse de un espacio muy personal, es difícil dar consejos”, recomienda: “Es fundamental que las camisas estén colgadas y ordenadas por color, así como los trajes y las americanas. No puede faltar una cajonera en el centro: allí organizo gafas, cinturones, ropa interior..., mientras que en las baldas van las cosas que más me pongo, lo cual me ahorra mucho tiempo por la mañana”.

El dormitorio ha cambiado de look; ha dejado atrás su dimensión íntima para convertirse en un espacio flexible, cambiante, como el diseño contemporáneo. Y lo mismo está pasando con el vestidor, cada vez más parecido a una wunderkammer, un cuarto de maravillas, que ya ha dejado de ser un lujo exclusivamente femenino: los hombres también han descubierto el placer de poder colocar de forma estética e inteligente trajes, camisas y accesorios en un espacio privado al que poder acceder cada mañana para elegir el atuendo sorbiendo un café o una taza de té.

Purificado y perfumado

Esta estructura, diseñada por Vincent Van Duysen para Molteni&C, es una especie de caja mágica en la que hasta el más cuadriculado de los hombres puede dar rienda suelta a su fantasía: es entrar en ella y encontrar la inspiración y las combinaciones más adecuadas. Gliss Master está disponible con baldas de cristal y puertas que se abren a 180 grados y ofrece una muy amplia gama de accesorios internos, personalizables y adaptables a las exigencias de cada uno: cajoneras colgantes, bandejas correderas, soportes para guardar los zapatos, portaobjetos y cajones con compartimentos separados. Integra además un dispositivo exclusivo de Molteni&C, Aircub, que se puede activar mediante una app y permite purificar y perfumar el ambiente y eliminar hasta el 95% de los gérmenes presentes en el aire.

Organizer en 70 colores

Diseñado para Rimadesio por Giuseppe Bavuso, Zenit es un sistema con múltiples posibilidades: puede servir para amueblar el vestidor o como sistema de estantes para el salón y mucho más. No solo proporciona un espacio para guardar la ropa, sino que permite ordenarla de forma armoniosa para que todas las prendas estén bajo control con un solo vistazo. Gracias al sistema de enganche patentado, permite una gran libertad en la combinación de los módulos y por tanto múltiples interpretaciones estéticas. La versión con estantes y cajoneras de cristal barnizado, brillo o satinado, está disponible en 70 colores. Bandejas extraíbles con organizer, cestas de diferentes alturas, portacorbatas o portazapatos son algunos de los accesorios que completan el conjunto.

Como en un backstage

La nueva propuesta de B&B Italia para el vestidor lleva la firma de Antonio Citterio: se llama Backstage y es la innovadora respuesta a los armarios guardarropa tradicionales. Entre sus características cabe destacar su elegancia y la sensación de amplitud que proporciona: se trata también en este caso de un sistema modular que se adapta fácilmente a todas las necesidades, desde los espacios reducidos de un estudio a los amplios locales de un penthouse. Además, sus puertas hasta el techo se abren con un movimiento simultáneo de rotación y traslación que les permite ocupar menos espacio y proporciona una mayor facilidad de acceso a los espacios interiores, iluminados con led a lo largo de todos los estantes. El sistema se puede completar con una cajonera independiente (opcional) dotada de prácticos compartimentos pensados para los accesorios y que también puede resultar útil, en el acabado final de la composición, como superficie de apoyo.

Un gran contenedor

Esta solución une estética y funcionalidad, características fundamentales a la hora de organizar de manera racional un guardarropa. Senzafine Fitted es adaptable a los requisitos que cada persona considera importantes, lo que marca una nueva forma de vivir el espacio más íntimo de la casa. La excepcional variedad de acabados y los infinitos colores disponibles permiten dar rienda suelta a la creatividad y elegir entre numerosas combinaciones, todas muy funcionales. Puertas en cristal, esqueleto y tiradores en metal barnizados en color carbón mate, estructura en roble, estantes en cristal satinado e iluminación de led integrada.

La Butler Room

Para los fanáticos de la perfección, acostumbrados a llevar todos los días trajes impolutos, la solución ideal es Butler Room, un peculiar armario-mayordomo high tech diseñado por V-ZUG con un sistema integrado de vaporización que deja las prendas como nuevas. Low ha creado este dispositivo para refrescar, planchar e higienizar trajes, camisas, corbatas o abrigos y dejarlos como recién salidos de la tienda con un simple click. Es la magia de la tecnología que, usada de forma apropiada, puede convertirse en el mejor aliado del vestiario de un gentleman.