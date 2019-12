Siete títulos imprescindibles para aprender a combatir el cambio climático

El planeta inhóspito. David Wallace-Wells (Debate)

El calentamiento global no es un proceso lento que se produzca a lo largo de los siglos, sino uno muy rápido. Más de la mitad de las emisiones procedentes de la quema de combustibles producidas en toda la historia de la humanidad se han producido en los últimos 30 años.

Durante mucho tiempo, se nos advirtió sobre el cambio climático en términos de aumento del nivel del mar. Pero, aunque preocupante, es solo uno de los muchos impactos (olas de calor, sequías, hambrunas, conflictos bélicos, caos económico…) que convierten al calentamiento del planeta en un sistema global del que nadie podrá “escapar” en las próximas décadas.

Es probable que en unas décadas estemos viviendo un futuro más "caliente" de lo que ningún medio de comunicación haya descrito jamás. En este guión, caminar al aire libre en ciudades del sur de Asia y Oriente Medio en verano será enfrentarse a un golpe de calor fulminante. Según cree la ONU tendremos 200 millones de refugiados climáticos –o más– para 2050.

Y para entonces, los daños causados ​​por las tormentas y el progresivo aumento del nivel del mar se habrán multiplicado por cien y habrá más de 150 millones de muertes adicionales por contaminación atmosférica, lo que representa una escala de sufrimiento 25 veces mayor que la del Holocausto.

Y esta no es una descripción del peor de los escenarios sino, siendo prácticos, del mejor de los posibles...

No hay tiempo que perder. Pongámonos manos a la obra. ¡YA!