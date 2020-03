Esencia de chef. Las claves del éxito de los cocineros del año

Vicky Cheng

Entre dos mundos. Nacido en Hong Kong y formado en reputados fogones de Occidente, regresó a su tierra para consagrarse cuajando una cocina china de escuela francesa, con técnicas complejas de diferentes culturas e incorporando ingredientes jamás utilizados por las culinarias europeas. “Lo esencial es la labor del equipo de cocineros, sin los cuales no hubiera podido conseguir nada de lo que me he propuesto”.



VEA Restaurant and Lounge. 29 & 30/F The Wellington, 198 Wellington Street, Central, Hong Kong.